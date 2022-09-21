土地法34條之1所有權移轉無實質審查 內政部遭糾正

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（中央社記者陳俊華台北21日電）監委施錦芳今天說，土地法第34條之1是為促進共有不動產有效利用、解決共有物糾紛；但內政部卻規定，辦理相關所有權移轉登記案無須實質審查，導致強凌弱爭議不斷，監院通過糾正內政部。

監委施錦芳、高涌誠下午舉行記者會。施錦芳表示，64年增訂的土地法第34條之1規定：「共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、農育權、不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。」

施錦芳說，當初的立法意旨，是特許透過「多數決」方式，在兼顧共有人權益範圍內，促進共有不動產有效利用；但實務辦理相關案件過程中，常有未能兼顧他共有人權益的疑慮，導致糾紛頻傳，顯示土地法第34條之1，有重新檢討修正必要。

施錦芳指出，內政部訂頒的土地法第34條之1執行要點規定，地政機關辦理相關所有權移轉登記案件，無須進行實質審查，導致大吃小、強凌弱等爭議不斷，不僅逾越母法保障他共有人的意旨，及逸脫行政程序法賦予登記機關的職權調查權限，已嚴重影響他共有人的財產權及訴訟權益，確有疏失。

施錦芳說，以台中市的太平遊樂大樓案為例，這棟建於68年的4層樓的大樓，過去曾有商場、遊樂場、保齡球館進駐，但已荒廢30年，現在只剩1樓有零星店面營業。109年有建商想改建為商業大樓，在收購2到4樓及地下室產權後，就引用土地法第34條之1要處分所有產權，並將收購金新台幣80萬元轉入法院提存後，將1樓店鋪產權強制過戶。

施錦芳表示，監察院諮詢專家學者認為，單純就本案來看，1樓本就可以單獨使用，不必與地下室、2至4樓綁在一起，但建商卻把地下室到4樓全部綁在一起出售，即使陳訴人有優先承購權，仍無力承購高達4億4903萬元的物件。

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調查意見也指出，陳訴人在1樓的三角窗店面經營豆花店，當初是以500萬元購入，且每年營業額及淨利都超過百萬，建商卻只提存80萬元的對價補償，就要剝奪陳訴人賴以維生的不動產，顯不相當，已嚴重侵害其生存權與財產權。

監察院內政及族群委員會於20日決議，通過監委施錦芳、紀惠容、高涌誠所提調查報告，通過糾正內政部與台中市太平地政事務所。（編輯：林興盟）1110921