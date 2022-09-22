鄭文燦布達佩斯論壇發聲 盼國際共同守護台灣

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（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市長鄭文燦昨天晚間以預錄影片方式在布達佩斯論壇發表「中國威脅下的台灣與桃園」演講，盼各國與會代表能夠聽見台灣的聲音，一起捍衛區域和平及穩定、共同守護台灣。

桃園市政府秘書處今天發布新聞稿表示，鄭文燦昨天晚間以預錄影片方式，參與今年9月21日至22日由布達佩斯市政府等單位主辦的「布達佩斯論壇」。鄭文燦在「打造民主韌性」論壇主題下，以「中國威脅下的台灣與桃園」為題進行獨立單元演講。

鄭文燦表示，去年9月他首次受邀參加布達佩斯論壇，在會中與全球20個城市共同簽署了「自由城市合約」，宣示桃園堅定捍衛民主自由決心。今年2月俄烏戰爭爆發，也在3月4日透過自由城市聯盟舉辦「與烏克蘭同在」會議上，共同聲援烏克蘭。

鄭文燦強調，因鄰近中國霸權，了解中國從未放棄武統台灣，對於烏克蘭人民遭遇，台灣人民絕對能夠感同身受。

鄭文燦指出，中國自習近平上任以來，對外展開一系列強勢作為，其中重點之一即是升高對台灣的文攻武嚇，近年來也在外交方面試圖孤立台灣，在國際組織參與上，中國也從未停止對台灣打壓。

鄭文燦說，台灣正面臨中國每月數千萬次網路攻擊及龐大假訊息威脅，共軍也頻頻在台海周邊實施軍演，各式機艦數度跨越海峽中線，破壞區域和平穩定，徒增軍事誤判風險。台灣將持續秉持專業務實精神，善盡國際社會一員本分，共同維繫印太地區和平繁榮。

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鄭文燦表示，期盼與會代表能夠多加關注台海局勢，譴責中國霸權行為，一起關心台灣這座亞洲民主燈塔，共同捍衛區域和平與穩定，讓民主燈塔能繼續在西太平洋閃耀，在黑暗中綻放光明。

匈牙利布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karácsony）也在論壇中呼應，當今民主正遭受挑戰，須透過協力合作解決問題；民主使人明辨是非，而民粹則激化、分裂不同群體，應積極捍衛自由人權。（編輯：方沛清）1110922