吳釗燮投書加國媒體 籲聯合國納入台灣

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（中央社記者胡玉立多倫多21日專電）第77屆聯合國大會總辯論正在進行，多倫多太陽報（Toronto Sun）20日以「是時候讓台灣參與聯合國體系」為題刊登外交部長吳釗燮專文，他呼籲聯合國納入台灣，讓台灣一起為全球福祉努力。

吳釗燮在專文中表示，國際社會正面臨連串空前危機，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、應對氣候變遷努力停滯、供應鏈中斷、俄羅斯入侵烏克蘭，乃至中國加大對台文攻武嚇、危及區域和平穩定。正當聯合國會員國再度於紐約開會，值得提醒與會各國領袖，所有包含台灣人民在內的聲音均應該被聽見，讓台灣與全球合作應對這些挑戰。

吳釗燮強調，台灣乃亞洲民主燈塔及世界良善力量，是可以協助全球克服這些挑戰的珍貴夥伴。自COVID-19疫情爆發以來，台灣向世界提供人道協助，包括口罩及醫療用品，研發並分享國產疫苗；在俄國入侵烏克蘭後，台灣提供烏克蘭逾550噸救援物資及逾4000萬美元捐款，協助安置烏克蘭難民。

台灣承諾2050年前實現淨零碳排放目標，對抗氣候變化，制定政策以達致聯合國永續發展目標；台灣是全球第22大經濟體，為全球半導體製造重鎮，在全球供應鏈扮演關鍵角色；台灣為民主捍衛者，致力維護現狀，支持以規則為基礎的國際秩序；當中國脅迫對外擴張威權主義，台灣則是自由開放社會的楷模。

吳釗燮表示，由於中共蠻橫打壓，台灣無法參與全球最大且最重要的國際合作論壇—聯合國。北京刻意將其「一中原則」與聯合國大會第2758號決議混為一談，宣稱台灣是中國一部分，誤導國際社會；而該決議並未就台灣議題採取立場，更沒有包含「台灣」2字。

吳釗燮強調，聯大第2758號決議遭錯誤解讀，導致台灣參與聯合國及相關機構的權利長期被剝奪，國際社會無法受惠台灣的貢獻。中國試圖改寫台灣在聯合國地位的作為，破壞全球和平與穩定；北京近來在台灣周邊進行的危險軍事演習，就是例證。

吳釗燮感謝各國注意到台灣可有的貢獻，挺身支持台灣更活躍參與聯合國體系的聲音越來越多。其中，歐洲議會7月6日以壓倒性票數通過決議，表達支持台灣有意義參與國際組織的立場；七大工業國集團（G7）亦表達類似支持；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去年10月公開鼓勵所有聯合國會員國加入美國行列，支持台灣有意義參與聯合國體系。

吳釗燮在結論中說，國際社會面臨的共同困境，需要所有人齊心協力；這些危機環環相扣，須全球一起攜手才能解決。台灣已證明自己是不可或缺的可靠夥伴，台灣人民願意做出貢獻；應讓台灣與大家一起為全球福祉努力。（編輯：郭中翰）1110922