藍指競總違法使用逾10年 劉建國陣營：合法承租

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（中央社記者王承中台北22日電）國民黨台北市議員參選人楊植斗今天表示，民進黨雲林縣長參選人劉建國位於斗六市公明路上的競選總部是農地，劉建國違法使用，當成服務處使用逾10年，與農業經營、農業產銷毫無半點關係可言，完全違反使用規定。

劉建國競選總部今天下午召開記者會，由民進黨雲林縣議員參選人張維崢代為發言，他表示，劉建國競總的土地、房舍是10年前向地主合法承租，既然外界有質疑，請相關單位、包括雲林縣政府都可來調查清楚。

國民黨台北市議員參選人楊植斗今天在國民黨中央黨部召開記者會指出，日前接獲民眾檢舉，指稱劉建國服務處設置在特定農業區的農舍內已10幾年，由於懼怕其立委身分和地方勢力，無人敢檢舉。檢舉人指出，劉建國很會告人，現在大家都不敢講話，只能指望民代幫忙發聲。

楊植斗指出，根據民眾說法，過去這裡原本是一片農田，且地目從未變更過，自從劉建國投入選舉後，竟從農地長出競選辦公室，至少違法使用10年以上。

楊植斗表示，經調查新聞資料及google街景服務，劉建國早在2012年11月就已違法使用農地，當作自己的服務處，而每當選舉時，則立即轉換為競選總部使用。換句話說，最遲自2012年開始，這棟「農舍」就猶如「商辦」的存在，與農業經營、農業產銷毫無半點關係可言，完全違反使用規定。

楊植斗指出，當初前高雄市長韓國瑜選總統時，在雲林也爆發農舍爭議，韓國瑜馬上自行將農舍拆除，卻被劉建國辦公室酸說危機處理能力不足，不足以擔任大位，這次迴力鏢打了回來，如今劉建國會展現怎樣的危機處理能力，該用什麼樣的標準檢驗自己。（編輯：黃國倫）1110922