澎防部鎮疆操演 M60A3戰車砲射擊場面震撼

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（中央社記者游凱翔台北22日電）中共機艦頻擾台，澎湖等外島身處防務第一線，不斷透過演練強化戰力。為驗證部隊訓練成效，澎防部今天再度執行「鎮疆操演」，並實彈射擊戰車砲，M60A3戰車射擊瞬間產生的烈焰占據灘頭，場面震撼。

中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣，甚至連日逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍武力侵台。

軍事新聞通訊社晚間報導，為驗證部隊訓練成效，陸軍澎湖防衛指揮部清晨執行「鎮疆操演」實彈射擊，由戰車、機步及混砲營等單位，實施武器實彈射擊，充分發揮打擊能力。

軍聞社指出，這次操演分別實施戰車砲、155、105公厘榴砲及120迫擊砲，針對海上目標進行實彈射擊，落實防區重要建置武器操作訓練；M60A3戰車砲實彈射擊的瞬間，焰橘色的火光瞬間占據灘頭，場面相當震撼。

戰車營長鄭姓中校表示，勤訓精練是維持戰力的不二法門，盼藉這次鎮疆操演驗證作戰計畫，同時也從中發掘問題，並逐一克服。

鎮疆操演、雲台操演，均為外島防區統整各型輕重武器，模擬面對敵軍意圖對台實施登陸作戰或進犯下的實彈射擊演練；澎防部、馬防部的部隊名也叫鎮疆部隊及雲台部隊。（編輯：蘇志宗）1110922