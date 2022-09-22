日媒專訪 吳釗燮：須慎防中國以戰爭轉移內在矛盾

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）外交部長吳釗燮接受日本媒體專訪指出，台灣必須審慎面對中國利用外在危機或挑起戰爭，來轉移內在矛盾，以鞏固中國國內的權力基礎。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮昨天接受「日本經濟新聞」及「日經亞洲」（Nikkei Asia）駐台記者聯合訪問，專訪內容已於今天以「中國野心不僅止於台灣」及「台灣警告中國威脅將在習近平第三任內升高」為題刊出。

吳釗燮在聯訪中表示，近來台海情勢緊張的根源在於中國對外擴張的野心，而非導因於國際友人訪台，國際友人訪台只是中國進行大規模軍演及挑釁行動的藉口。

吳釗燮譴責近期中國軍機連日跨越海峽中線及侵擾台灣防空識別區，試圖改變台海現狀，嚴重危害區域安全及穩定，並強調台灣人民有堅定自我防衛、抵禦任何侵略的決心。

吳釗燮也就近期美國總統拜登信守對台灣安全承諾及民主國家嚴正關切台海和平穩定，表達台灣的誠摯感謝，重申維持現狀是台灣的一貫政策，台灣的前途只能由台灣人民決定。

吳釗燮指出，中國野心不僅限於台灣，除在東海升高緊張，在南海進行島礁軍事化，更突破第一島鏈擴張勢力到南太平洋乃至印度洋地區。中國與索羅門群島簽署安全協定，另從柬埔寨、緬甸、孟加拉、斯里蘭卡、巴基斯坦，遠至吉布地，以帶路計畫協助發展為名，進行控制當地戰略性港口之實，情勢發展令人擔憂。

針對台灣半導體產業具全球舉足輕重地位，吳釗燮也呼籲，民主國家應團結合作，形成有韌性的產業結構，共同建構「民主晶片」的永續供應鏈，避免威權國家將民主國家生產的晶片用於其武器，威脅民主國家的安全。

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吳釗燮指出，中國多年來採取經濟脅迫手段，威逼包含台灣在內的民主國家，但台灣以力挺澳洲、立陶宛產品的方式，表達對民主夥伴的堅定支持，民主陣營也逐漸加強團結，合力對抗中國對單一國家的霸凌。

吳釗燮強調，台灣必須審慎面對中國利用外在危機或挑起戰爭來轉移內在矛盾的焦點，以鞏固國內的權力基礎。台灣是一個負責任的國家，不會挑釁，並願意在和平、主權、民主、對等的原則上，與中國進行對話；台灣得到國際支持時不冒進，但受到中國壓力時也絕不屈服。（編輯：趙蔚蘭）1110922