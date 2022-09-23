沙烏地阿拉伯國慶晚會 外交部感謝穩定供台原油

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處昨天舉行國慶晚宴，外交部常次俞大㵢出席致詞時表示，台灣近1/3原油進口來自沙國，沙國長期穩定的能源供應，為台灣工業發展、經濟成長提供堅強的後盾。

沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處代表艾德爾（Adel Fahad A. Althaidi）致詞時表示，台沙政府長期致力加強雙方各領域的合作，沙國駐台辦事處將持續深化雙邊在文化、商業、投資和旅遊的互動交流。

外交部發布新聞稿指出，「沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處」（Saudi Arabian Trade Office）昨晚在台北舉行「沙烏地阿拉伯王國建國92週年國慶晚宴」。

俞大㵢出席致詞指出，沙國是台灣第15大貿易夥伴，也是台灣在中東地區的第1大貿易夥伴及最大原油供應國，他並肯定沙國今年初將台灣列於首批開放電子簽證國家名單內，相信透過雙方政府及民間的共同努力，兩國將攜手確保繁榮成長並強化雙方深厚友誼。

艾德爾致詞時表示，沙國「2030年願景」國家發展計畫在薩爾曼國王及王儲穆罕默德領導下，取得非凡的成就，除在環境保護和應對全球氣候變遷議題上取得具體進展，另在互利基礎上，積極形塑沙國友善的投資前景及環境。

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俞大㵢與艾德爾在致詞後一起切蛋糕，象徵沙烏地阿拉伯國運昌隆，並祝福台沙友誼長存。

外交部指出，台沙友好情誼源遠流長，兩國在經貿、文化、教育、農業等領域交流密切，開發伊斯蘭市場也是近年台灣政府重要政策之一，尤以109年台沙簽署的「避免雙重課稅暨防杜逃漏稅協定」於今年1月1日起正式適用，進一步提升雙邊實質關係。外交部將持續秉持互惠互利精神，深化兩國合作交流。（編輯：楊凱翔）1110923