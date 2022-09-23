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拜登承諾美協防台灣 邱國正：自助才有人助

2022/9/23 10:26
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（中央社記者郭建伸台北23日電）美國總統拜登近日再度承諾，若中國武力犯台，美國將協防。國防部長邱國正今天在立法院受訪表示，樂觀其成，但防衛作戰沒有靠任何國家，國防部一直奉行自己國家自己救，自助才會有人助的立場，不會把這當期望。

美國總統拜登18日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪中被問及若中國武力犯台，美軍是否會出兵協防台灣？拜登果斷地回答：「會，若發生前所未有的攻擊（unprecedented attack）。」

立法院今天開議，邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，邱國正在進入議場前接受媒體訪問，被問及如何看待美國願意協防台灣。

邱國正表示，防衛作戰沒有靠任何國家，國防部一直表達自己國家自己救，自助才會有人助，不會把這當期望，也不會完全依賴別人，這點國軍永遠奉行。

談及軍購議題，邱國正表示，軍購一定是依據各軍種裝備需求，並且經過審核，沒有媒體報導所稱有高人指點的狀況，都是按照程序走，目前也沒接獲什麼該買或不該買。

邱國正強調，除了有需求的單位，沒有任何人可以主導。

由於這會期是預算會期，邱國正也表示，希望朝野黨團能支持國防預算，兩岸情況嚴峻，國軍會做好戰訓本務。（編輯：翟思嘉）1110923

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