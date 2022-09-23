監院邀座談 中科院：國軍須適應無人機作戰方式

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（中央社記者賴于榛台北23日電）監察院今天發布新聞稿指出，中科院航空研究所所長齊立平昨天受邀至監院專題座談時表示，台海防衛作戰未來將是由無人機主導的戰場，國軍必須逐漸適應並熟悉以無人機作為作戰工具的方式。

為增進監委對於無人機發展議題的瞭解，並作為職權行使參考，監察院外交及國防委員會昨天邀請齊立平到監察院，以「無人機發展現況與不對稱作戰運用」為題舉行專題座談，包含監察院長陳菊、副院長李鴻鈞及召集人監委林文程等24位監委報名參加。

監院表示，齊立平座談內容包含近代無人機作戰應用、各國與中共無人機發展情形、台灣無人機發展現況、台海防衛作戰無人機扮演角色、台灣無人機未來發展規劃與展望等5項議題，說明時並輔以影片及動畫，令人印象深刻。

齊立平座談時說，無人機具有無生命損失的優勢，指揮官可大膽運用其深入敵境執行任務，提高作戰成功率，而以俄烏戰爭為例，烏克蘭拍攝其無人機狙殺敵軍的影片，除做為認知戰、宣傳戰的素材，給予敵方人民及軍隊極大的壓力，同時也可達成國際宣傳的效果。

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對於各國無人機發展，齊立平表示，無人機強國藉由外銷達成發展無人機的正循環，以色列、土耳其及中共，都倚靠大量外銷無人機方式，支撐其無人機研發與產製的動能，此與台灣雖自主研發軍用大、中、小等型機種，但其產製數量卻僅能供給國軍需求有別。

齊立平說，借鏡未來，台海防衛作戰將是由無人機主導的戰場，國軍也必須逐漸適應並熟悉以無人機作為作戰工具的方式。（編輯：翟思嘉）1110923