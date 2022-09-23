調高虹安資策會任職資料挨批 民進黨團：並無不當

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北23日電）民進黨立法院黨團22日行文給資策會，要求提供台灣民眾黨立委高虹安任職資策會期間業務執行概況。台灣民眾黨團今天表示，民進黨傾全力打選戰，質疑調閱立委資料不合理，痛批治國沒半撇、抹黑無下限。

民進黨團總召柯建銘受訪時回應，黨團行文給資策會，請資策會好好回答一些問題，最重要的是法律層面問題；資策會日前說高虹安沒有侵權問題，法律上站不住腳，其次是要了解高虹安在資策會工作幾年，大概如此而已。民進黨團幹事長羅致政說，「我們就按照程序走，沒有什麼不當的地方」。

鏡週刊日前報導，指民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安博士論文未獲資策會授權使用，有侵權嫌疑。

雖然高虹安大動作澄清，且資策會表示實際應用才有授權，但民進黨立法院黨團22日行文給資策會、經濟部，要求儘速提供高虹安在任職期間業務執行概況及相關資料，並於3日內函復。

民進黨團要求索資內容，包含高虹安任職資策會期間確切始末時間、曾參與的所有計畫、歷任單位及接受補助款的工作項目與金額、向資策會申請出國次數與目定，以及向資策會申請在職進修紀錄。

民眾黨團今天透過聲明指出，民進黨傾全黨之力打選戰，由柯建銘親自押陣，給資策會強大索資壓力，質疑民進黨團針對個別立委調閱資料根本不合理。

民眾黨團指出，儘管資策會已經清楚表態高虹安的學術引用無需授權，民進黨寧願擺著攸關全民的法案不顧；選戰當前，民進黨動員府院黨媒一條龍的抹黑伺候，現在連立院在開議第一天就要當起打手，痛批治國沒半撇，抹黑無下限。

柯建銘今天受訪表示，黨團行文給資策會，請資策會好好回答一些問題，最重要的是法律層面問題，而資策會日前說高虹安沒有侵權問題，這在法律上是站不住腳。

媒體詢問是否私下調閱高虹安的論文資料。柯建銘說，他看到鏡週刊才知道，不清楚週刊那邊有什麼資料，他也不適合去打聽。

羅致政接受中央社記者訪問指出，資策會是經濟部很重要的一個智庫，雖然是民間智庫，相關資料當然可以按照程序索取，而資策會可以評估，真正涉及個資的部分，可以不用送，「我們就按照程序走，沒有什麼不當的地方」。（編輯：蘇龍麒）1110923