藍質疑北景雲計畫包商董事背景 桃市府：烏龍爆料

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（中央社記者劉冠廷、葉臻台北23日電）國民黨今天質疑，桃園八德國民運動中心的統包商瑞助營造的董事王化宇，與桃園市長鄭文燦在擔任行政院新聞局長時的機要撞名，若是同一人，監察院與檢調應調出王化宇跟鄭文燦的金流、通聯、標案紀錄。

桃園市政府新聞處長詹賀舜透過新聞稿表示，國民黨從昨天開始，就陸續以影射方式抹黑鄭文燦，根本是扭曲事實、烏龍爆料。國民黨所說的中間人，都沒有在標案期間任職瑞助營造或是擔任董事，所謂介入標案也都不是事實，很明顯就是惡意連結的抹黑。

詹賀舜說，北景雲計畫是市府於2017至2018年間採公開招標，透過公開評選程序進行綜合評選，招決標過程均依採購法及相關規定，完全合法、透明。

詹賀舜強調，瑞助營造這幾年承包工程營造案最多的地方政府是台中市政府，以近幾年來看，金額為新台幣77億元以上，國民黨是否也應該問台中市長盧秀燕，為何要給該公司那麼高額的標案。

桃園市八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架強震時塌落，鄭文燦20日時曾表示，鑑定結果出爐，主要原因是負責統包的瑞助營造公司在設計及施工時，天花板固定強度不夠，次要原因才是救國團最近所做的燈光工程，因此判定是要由統包的瑞助營造負起責任。

八德國民運動中心屬於「北景雲計畫」七個設施之一，國民黨今天上午召開記者會，前文傳會主委、桃園市議員參選人凌濤說，2007年時任行政院新聞局長的鄭文燦，有5位機要留任政院惹議，其中有一位「王化宇」竟撞名12億北景雲計畫營造廠商的董事。

與會的國民黨桃園市議員參選人謝克洋則說，北景雲計畫不只有國民運動中心，大湳消防分隊也問題叢生。

謝克洋表示，其中有一項消防分隊牆面持續劣化，這要讓守護市民的消防隊如何安心，新工處不要只負責甩鍋，要對大家說清楚講明白，鄭文燦也應還給桃園市民安全的公共空間。（編輯：翟思嘉）1110923