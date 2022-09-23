淵明國中服儀體罰問題督導不力 雲林教育處遭糾正

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監察委員葉大華23日舉行記者會，說明因淵明國中案糾正雲林教育處的相關原因。中央社記者賴于榛攝 111年9月23日

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（中央社記者賴于榛台北23日電）雲林縣淵明國中去年接連遭民團爆料服儀規範違法，還有體罰等問題，經監委葉大華、賴鼎銘調查後，監察院15日通過2名監委提案，糾正督導淵明國中不力的雲林縣政府教育處。

葉大華今天舉行記者會指出，雲林縣私立淵明代用國中自民國110年2月15日起頻繁傳出有體罰、髮禁及違法管教，引發議論；後經調查發現，教育部國教署早於109年5月30日接獲民眾陳情，淵明國中有不當限制學生髮式及服裝儀容等情事，但雲林縣教育處未針對陳訴事項查明。

葉大華說，雲林縣教育處直到教育部109年8月3日修正發布服儀新制後，才督導淵明國中修正服裝儀容規定，但未詳查就認定淵明國中已修正規範，後經民間團體再反映，才派人實地查核，發現淵明國中規定要求男學生理平頭，違反「學生輔導管教注意事項」第21條。

葉大華表示，另外，經國教署實地督導發現，淵明國中服儀委員會成員產出方式、規定學生內衣及襪子、運動鞋顏色款式、由學務處統一宣布換季，均違反「國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則」。

淵明國中也建議女學生著淡素色內衣，葉大華說，國教署認為，這違反教育部104年重申各校學生服裝儀容規定，不得違反性別平等教育法的檢視指標。

至於體罰及不當管教部分，葉大華說，經國教署督導，雲林縣政府曾至淵明國中抽訪60位學生，半數學生皆表達曾有體罰，其中4人說「幾乎每天都有」、9人指「幾乎每週都有」，而這些依聯合國兒童權利公約（CRC）第19條、第8號意見書，已構成身心虐待。

葉大華表示，國教署隨即要求縣府督導清查實情，而淵明國中雖召開「校園事件處理會議」，卻認為抽訪結果皆非屬情節重大，或體能訓練屬於合理教學範疇，認定6名教師無教師法不適任情形。

葉大華說，但國教署認為，6名教師中，部分涉有做拱橋、連續青蛙跳等基於處罰目的的違法處罰行為，已涉不當管教，函請雲林縣政府再督導學校召開校事會議，釐明涉違法處罰或不當管教的成立要件。

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她表示，最終，這涉案6名教師有4名教師經教師成績考核委員會決議各記申誡1次。

葉大華說，雲林縣教育處督導淵明國中服儀管理及體罰調查過程中，怠於查明是否不當限制學生髮式及服裝儀容，且在釐清其教師所涉不當管教情形時，對於淵明違反CRC施行法、教師輔導與管教學生辦法注意事項、性平法及服儀原則所生認事用法錯誤等情督導不力，皆核有違失。（編輯：翟思嘉）1110923