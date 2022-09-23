賴副總統挺李俊俋 籲給蔡總統更大民意支持

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副總統賴清德（中）23日到嘉義市為民進黨嘉義市長參選人李俊俋站台，首站到北社尾保安宮參拜，獲廟方與居民歡迎。中央社記者蔡智明攝 111年9月23日

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（中央社記者蔡智明嘉義市23日電）副總統賴清德今天力挺民主進步黨嘉義市長參選人李俊俋時表示，台灣面對中國共產黨打壓不退縮、不走對抗老路，今年底選舉投民進黨參選人，給總統蔡英文更大民意支持。

賴副總統到嘉義市為李俊俋站台，參拜北社尾保安宮，獲廟方與附近居民歡迎。

賴副總統表示，面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國團結合作、防疫成功，入境「0+7」制度預計10月13日上路是很大進展，可恢復正常生活，但第4劑疫苗也要打，「有燒香有保庇，有注預防針也是有保庇」。

賴副總統說，疫情漸漸離開，接著要注意國際局勢。在複雜國際局勢中，蔡總統理性、冷靜，秉持「和平、對等、民主、對話」原則，得到國際社會支持，一定要做蔡總統後盾，讓民進黨參選人當選，給蔡總統更大民意支持，面對國內、外各種挑戰。

賴副總統表示，李俊俋曾任總統府副秘書長及立法委員，能力獲蔡總統肯定，以李俊俋才能與學識，支持李俊俋，一定能讓嘉義市更進步。

李俊俋接受媒體聯訪表示，嘉義市醫師很多，醫療一直都做得不錯，如何再提升顧到所有長輩，讓嘉義市民越來越健康，這才是健康城市。

賴副總統之後前耐斯王子大飯店參加「感謝醫護、守護台灣」活動，感謝嘉義地區醫護辛苦。（編輯：李明宗）1110923