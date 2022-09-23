柯志恩9/30辦大型造勢 馬英九、朱立倫將出席站台

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）23日接受中廣董事長趙少康（右）節目直播訪問。對於30日將在高雄夢時代旁台糖園區舉辦造勢大會，柯志恩接受媒體聯訪時透露，當天包含前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣都將出席。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者曾以寧傳真 111年9月23日

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（中央社記者曾以寧、洪學廣高雄23日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩30日舉辦大型造勢，前總統馬英九、國民黨現任主席朱立倫，前主席江啟臣將出席；但對於是否複製韓國瑜「三山造勢」盛況，她認為不太可能。

對於柯志恩將舉辦造勢大會，高雄市長陳其邁上午在市政總質詢中場接受媒體聯訪時，僅簡短表示「市政優先、加油」。

柯志恩今天接受趙少康「觀點」節目直播訪問，並在會前接受媒體聯訪，被問及9月30日將在高雄夢時代旁台糖園區舉辦造勢大會。柯志恩透露，當天出席助講人，包含前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣，其他還有多人正在邀約中。

媒體詢問這次造勢會不會重演前高雄市長韓國瑜的「三山造勢」盛況，她回應「我相信不太可能，韓流的模式無人可以複製」，不會期許這是當年三山造勢的複製版，而是希望只要對民進黨所作所為厭惡、想給民進黨教訓、或希望高雄值得更好的人，9月30日都歡迎勇敢站出來。

柯志恩在節目中談及選情表示，從公投結果來看，現在國民黨在南部輸太多，對2024選戰不利。趙少康說，以前國民黨在北部小贏、南部小輸，可以決戰中部，現在在南部大輸，真的很需要好好選，雖然有人說高雄是鐵板一塊，但其實韓國瑜還是翻轉了高雄，「可見一定還是有機會」。

趙少康詢問新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕是否到場。柯志恩說，他們都是藍營的「大母雞」，若能前來對自己也是非常大的鼓勵，但預計會比較晚才到現場，盼能藉此看到整個泛藍集結。

柯志恩指出，近期在地方走動，鄉親都會親切問候，但比較難的是高雄選情冷，很多藍營支持者或中間選民覺得「自己出來投票也沒有用」，所以要讓大家看到「我們是有誠意要把選戰打出來」。

柯志恩30日將在高雄夢時代旁台糖物流園區廣場舉辦造勢晚會，這個地點也是前高雄市長韓國瑜在2018年選前之夜造勢場地，可容納上萬人。（編輯：孫承武）1110923