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台灣加入聯合國 紐約僑界東河上發聲

2022/9/24 12:01（9/24 12:48 更新）
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大紐約區台灣僑界社團當地時間23日發起海空入聯活動，在紐約東河上吸引關注。（紐約僑界社團提供）中央社 111年9月24日
大紐約區台灣僑界社團當地時間23日發起海空入聯活動，在紐約東河上吸引關注。（紐約僑界社團提供）中央社 111年9月24日
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（中央社台北24日電）紐約多位台灣社團代表當地時間23日於聯合國大會開議期間，在聯合國總部大樓附近的東河舉行聲援台灣入聯海上宣傳活動，在後疫情期間，凸顯台灣參與國際組織活動的重要性。

每年9月中，世界各國領袖齊聚紐約出席聯合國大會總辯論等各項活動，台灣僑胞也每年齊聚聯合國大樓附近，要求接納台灣成為會員國。今天的遊艇宣傳活動是17日曼哈頓入聯遊行後的另一個焦點。

僑胞代表登上遊艇，船上綁有「維持台灣自由」及「台灣現在入聯」的黃黑色布條，行駛至自由女神像附近，在紐約東河上特別顯著，希望國際正視台灣的訴求。

籌辦活動的大紐約區台灣人社團聯合會指出，中共在國際上蠻橫無比，在台灣海峽也幾乎天天挑釁，所以特別選在中國外長王毅登台演說前一天行動，提醒世人台灣不是聯合國的成員。

1971年中華民國退出聯合國，近年來政府與民間積極爭取參與聯合國與相關組織活動，但受北京阻撓，出席活動屢次受阻。

海外台灣人自70年代，長期以不同方式呼籲國際社會，在美中關係正常化同時，不要犧牲台灣利益。大紐約區台灣人每年9月都會上街頭，近年口號已調整為「維持台灣自由」，強調希望台灣的民主自由不受中共威脅。雖然台灣尚無法加入聯合國，但近年來美國等國對台灣的參與持正面態度。（編輯：陳惠珍）1110924

紐約僑界人士當地時間23日在聯合國總部附近東河發起台灣入聯海上活動，持續訴求「維持台灣自由」。（紐約僑界社團提供）中央社 111年9月24日
紐約僑界人士當地時間23日在聯合國總部附近東河發起台灣入聯海上活動，持續訴求「維持台灣自由」。（紐約僑界社團提供）中央社 111年9月24日
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