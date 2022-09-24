王毅批拜登台灣政策 外交部：顛倒是非公然威脅

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（中央社記者游凱翔台北24日電）中國外長王毅批評美國總統拜登的台灣政策立場，外交部今天表示，不齒這種明目張膽的顛倒是非、公然威脅的說法，中國共產黨政權極力對外擴張，為未來軍事侵略行動做準備，才是印太區域問題根源。

外交部中午表示，中國外交部長王毅在美國紐約亞洲協會（Asia Society）總部的演說中回擊美國總統拜登近日發表的台灣政策立場，並指出「在美方插手和縱容下，台獨勢力滋生蔓延，不斷改變大陸與台灣同屬一中的根本現狀，進而對台海和平穩定構成最大威脅」；他也提到，「台獨這頭破壞力極強的灰犀牛，正在向我們衝來，應當予以堅決制止」，並稱將保留採取一切必要措施的選項。

外交部強調，對於王毅這種明目張膽的指鹿為馬、顛倒是非、公然威脅的說法，外交部對此表示不齒，並予強烈譴責。近年來，中國共產黨政權極力對外擴張，尤其對台灣周邊灰色地帶的海空軍演行動快速升級，搭配惡意網路攻擊、假訊息等混合戰，為未來軍事侵略行動做準備，這才是印太區域問題根源。

外交部指出，中國的各種說法，包括拉高反對「台獨」的聲調，都在混淆國際對其擴張主義野心的注意。外交部再次強調，中華人民共和國從未統治台灣，台灣在全民努力之下，已經發展出一個各國稱道、全球肯定的自由民主政治，和中國共產黨極權統治下的中華人民共和國成為兩個截然不同的模組，

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外交部指出，這就是多年來的歷史事實，也是國際公認「互不隸屬」的現狀。中國政府口中的「台獨」，就是軍事侵略台灣的藉口，如同「一個中國」、支持台灣國際參與、國際友人訪問台灣、聯合國大會第2758號決議案等，都是中國到處劃紅線和為軍事侵略台灣找藉口。

外交部也提到，對美國等國際友人支持台灣、關心台海和平與穩定，外交部再次表達感謝之意。國際社會關注中國擴張主義造成緊張情勢不斷升高並支持台灣，是阻止中國對外擴張的重要作為，外交部呼籲國際社會，持續支持台灣，才是避免危機的方法。（編輯：黃國倫）1110924