塔江艦東引及府前官兵 國慶日異地同時唱國歌

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（中央社記者游凱翔台北24日電）雙十節將至，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥昨天赴海軍左營基地慰問官兵，並表示，國慶日將首度由總統府前國軍代表、左營軍港內塔江艦官兵、陸軍東引地區官兵與居民，以異地同時連線方式演唱國歌。

雙十節將至，青年日報今天報導，為歡慶民國111年國慶，今年國慶大會當天將分別在左營軍港與東引，進行異地同時直播國歌演唱，讓民眾感受國軍官兵捍衛國家、領土安全精神和奉獻。

青年日報指出，為了解海軍塔江軍艦官兵演唱國歌整備情形，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥昨天前往左營慰問官兵，感謝艦上弟兄姊妹們的辛苦；此外，陳宗彥也由海軍司令部政戰主任劉慶斌中將、國防部政戰局副局長陳育琳少將等人陪同，了解塔江軍艦國慶演唱國歌整備情形和預校。

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陳宗彥致詞指出，今年國慶日將首次由總統府前的國軍代表，與在左營軍港內的海軍塔江軍艦官兵、陸軍東引地區指揮部官兵與居民，在守備的東引島上共同演唱國歌，以異地同時連線直播方式，傳送到全世界，使全國民眾和國際友人都能見證國軍守土衛國，捍衛民主自由的決心。

陳宗彥表示，塔江艦為國艦國造的里程碑，具有強大性能和戰力，不分晝夜巡弋、守護海疆安全，並期許艦上官兵唱出執舵衛海、戍衛國家海權，無畏挑戰、犧牲的勇氣及精神，激勵民眾，感動世界。（編輯：林興盟）1110924