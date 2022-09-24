藍營鞏固中部執政縣市 盧秀燕當領頭羊打政績牌

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨備戰縣市長選舉，以台中市長盧秀燕為領頭羊，拉抬整體中台灣，訴求政績牌延續執政。黨中央預計10月14日在台中，舉辦所有藍營女性縣市長參選人的造勢大會，鞏固選情。

國民黨備戰年底縣市長選舉，以六都過半、總席次16席以上為目標。在選戰策略方面，以區域聯防概念，將北中南等地以區塊劃分主打團體戰。在中部地區，國民黨內評估選情穩定，但也不能掉以輕心，將以持續衝刺的態度，盼能外溢至全台各地，拉抬藍營氣勢。

國民黨文傳會主委洪孟楷今天說，中部縣市都是藍營執政，盧秀燕表現良好，讓對手、民進黨台中市長參選人蔡其昌無法聚焦；彰化縣長王惠美民意支持度高、國民黨南投縣長參選人許淑華持續努力延續南投縣長林明溱政績，國民黨審慎樂觀面對中部選情。

至於選戰策略部分，洪孟楷說，會以盧秀燕為領頭羊，扮演母雞帶頭拉抬選情。總統蔡英文雖到中部多次，但民調並無太大起色，國民黨在中台灣就依照規劃的選戰步驟，透過各縣市長的政績，以延續市政為訴求，爭取民眾支持。

黨內人士也表示，黨中央10月14日會在台中舉辦一場「十全十美」聯合造勢，集結所有藍營女性縣市長參選人，盼藉此集結中部力量，從台中出發，拉抬彰化、南投甚至南部縣市的選情。

藍營中部輔選人士表示，雖然藍營在中部選情穩定，延續執政的問題不大，但還是要用心勤走鄉鎮地方，運用國民黨傳統的組織力量，獲取最大多數的選票。（編輯：林興盟）1110924