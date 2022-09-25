更多編輯台推薦新聞：
一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...
生活

一週大事／聯大總辯論提台海、俄羅斯動員徵兵民眾出逃...

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險
文化

書評／無人島漂流100日日記 箱庭插畫疊加推理冒險

大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝
運動

大谷翔平30轟200K史上第1人 奪本季第14勝

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危
國際

中東因暖化變更熱 金字塔、古城等文化遺產瀕危

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

遭指政見缺乏記憶點 蔣萬安：虛心接受即時調整

2022/9/25 11:51（9/25 12:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）25日在台北體育館出席2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽，針對他的政見被批評缺乏記憶點，蔣萬安會後受訪表示，相關建議及評論虛心接受，會即時做修正調整。中央社記者王飛華攝　111年9月25日
國民黨台北市長參選人蔣萬安（圖）25日在台北體育館出席2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽，針對他的政見被批評缺乏記憶點，蔣萬安會後受訪表示，相關建議及評論虛心接受，會即時做修正調整。中央社記者王飛華攝　111年9月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北25日電）國民黨台北巿長參選人蔣萬安被批評政見缺乏記憶點，以及走訪12個行政區活動也無亮點。蔣萬安今天表示，相關建議及評論虛心接受，會即時做修正調整。

蔣萬安今天到台北體育館，為「2022年興富發登峰造極青年籃球邀請賽」開球，並於開球後接受媒體聯訪做上述表示。

蔣萬安說，開球後看到球員在場上盡情揮灑，給他們大大支持及鼓勵，也希望球員們持之以恆，繼續揮灑使球技登峰造極。

媒體問，有藍營及政界人士指他的政見缺乏記憶點以及走訪12個行政區百面贏行程也無亮點，行禮如儀、效果有限。

蔣萬安回應，相關建議及評論虛心接受，會即時做修正調整。

媒體提問，近期新的網路民調顯示，蔣萬安部分領先，對手陳時中及黃珊珊明顯下降，會不會跟媒體人周玉蔻有關。

蔣萬安表示，他沒有花俏的選舉方式，也不會一直在改變人設，他就是堅持自己的原則，就事論事，端出政策牛肉，讓巿民有感，在基層民眾零距離接觸對話去了解需求並提出解方。

媒體追問，陳時中昨稱周玉蔻是獨立個體，沒有辦法干涉她要講什麼、不講什麼，若大家要扣帽子，「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？大家就互相來扣」怎麼看？

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔣萬安對此表示，跟周玉蔻交好的是陳時中，現在要跟周玉蔻切割的也是陳時中，難道陳時中忘了，當時周玉蔻打不到高端，還要邀請陳時中一起去打高端，這樣的好交情，沒有其他人可以比得上，前幾天兩人一起在節目上面欺負慈濟，那時候陳時中為什麼不切割。

媒體問，陳時中講出「投給蔣萬安就是投給周玉蔻」是否邏輯混亂。蔣萬安回應「所以他還好嗎？」很多人不知道陳時中在說什麼，蔣萬安並指出，陳時中跟周玉蔻是表面切割，實際上暗地合謀。（編輯：李亨山）1110925

蔣萬安
蔣萬安指民進黨小弟 陳時中：以黑道形容不道德 肯定兩蔣對台貢獻 蔣萬安：拆除校園銅像非迫切
陳時中
黃珊珊提健康城市願景 陳時中：應說明更清楚 律師後援會成立 陳時中簽署市政5大訴求
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族