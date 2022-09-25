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黃敏惠挺18歲公民權 李俊俋競總下午成立總統站台

2022/9/25 12:55（9/25 13:46 更新）
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國民黨尋求連任的嘉義市長參選人黃敏惠競選總部25日成立「勇媽青年團」，黃敏惠（前左2）並力挺18歲公民權。中央社記者黃國芳攝 111年9月25日
國民黨尋求連任的嘉義市長參選人黃敏惠競選總部25日成立「勇媽青年團」，黃敏惠（前左2）並力挺18歲公民權。中央社記者黃國芳攝 111年9月25日
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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）國民黨尋求連任的嘉義市長參選人黃敏惠競選總部今天成立「勇媽青年團」，力挺18歲公民權；民進黨嘉義市長參選人李俊俋競選總部下午成立，總統蔡英文將站台拉抬聲勢。

黃敏惠競選總部上午成立「勇媽青年團」，由黃敏惠授旗後，親自帶領近百名嘉義青年騎乘YouBike環嘉。黃敏惠表示，讓年輕世代能夠提早參與公共事務，用自己的力量決定國家前途，這才是民主的價值。

黃敏惠致詞指出，嘉義市是民主聖地，18歲公民權入憲是一個不分黨派的議題，讓年輕人能參與公共事務的決策，勇於發表意見，這就是民主價值的所在。

另外，黃敏惠也提到，嘉義市鐵路高架化工程，原本說好由地下改高架，中央會全額負擔工程款，但最後卻核定市府須負擔新台幣38億3000萬元，現在還要增加9億8800萬元，總共要負擔48億2000萬元，嚴重排擠嘉義市其他公共建設的進行，相對也耽誤嘉義市青年前途。

黃敏惠強調，自己對鐵路高架化零負擔的立場從來沒變，在國民黨執政時期，就要求零負擔，在民進黨執政，也是同樣訴求。

黃敏惠並向中央喊話，「拜託總統蔡英文，協助嘉義市鐵路高架化工程零負擔，兌現中央對嘉義市的承諾，讓青年可以回到嘉義市安居樂業，不要斷送在地青年的未來」。

李俊俋競選總部選在位於興達路的民進黨嘉義市黨部，因選舉時間緊迫，利用地方黨部進行整合工作，下午總部正式成立，民進黨主席、總統蔡英文，以及副總統賴清德、立法委員王美惠、鍾佳濱及前嘉義市長涂醒哲等人將站台力挺。民進黨嘉義市議員參選人也都會陸續上台向市民報告。（編輯：陳仁華）1110925

國民黨尋求連任的嘉義市長參選人黃敏惠競選總部25日成立「勇媽青年團」，黃敏惠（前中）親自帶領近百名嘉義青年騎乘YouBike環嘉。中央社記者黃國芳攝 111年9月25日
國民黨尋求連任的嘉義市長參選人黃敏惠競選總部25日成立「勇媽青年團」，黃敏惠（前中）親自帶領近百名嘉義青年騎乘YouBike環嘉。中央社記者黃國芳攝 111年9月25日
國民黨尋求連任的嘉義市長參選人黃敏惠競選總部25日成立「勇媽青年團」；黃敏惠（前左）向中央喊話，兌現協助嘉義市鐵路高架化工程零負擔承諾，讓青年可以回到嘉義市安居樂業，不要斷送在地青年的未來。中央社記者黃國芳攝 111年9月25日
國民黨尋求連任的嘉義市長參選人黃敏惠競選總部25日成立「勇媽青年團」；黃敏惠（前左）向中央喊話，兌現協助嘉義市鐵路高架化工程零負擔承諾，讓青年可以回到嘉義市安居樂業，不要斷送在地青年的未來。中央社記者黃國芳攝 111年9月25日
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