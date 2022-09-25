賴清德請彰化鄉親票投黃秀芳 支持18歲公民權

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民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前左2）與員林市長參選人陳秋蓉（前右2）聯合競選總部25日成立，副總統賴清德（前中）出席授戰旗，並請鄉親支持黃秀芳與陳秋蓉。（黃秀芳競選總部提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年9月25日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）民進黨彰化縣長參選人黃秀芳與員林市長參選人陳秋蓉聯合競選總部今天成立，副總統賴清德出席授戰旗，並請鄉親支持黃秀芳與陳秋蓉、民進黨所有參選人，以及18歲公民權修憲複決。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行投票，黃秀芳與和美鎮長參選人尤瑞春，以及黃秀芳與陳秋蓉聯合競選總部今天成立，副總統賴清德與黃秀芳接連到場，力挺尤瑞春及陳秋蓉並授戰旗，現場湧入許多支持者，「當選」聲不斷。

賴副總統出席陳秋蓉競總成立致詞表示，員林市的上市櫃公司多、銀行多、慈善團體多，如此好地方值得有更好未來，因此要選出最優質的陳秋蓉擔任市長帶領進一步發展，陳秋蓉從基層助理做起，曾任鎮民代表、縣議員，具有民主精神、服務熱情、解決問題能力。

賴副總統說，彰化縣歷史悠久，是台灣最重要城市之一，但目前人口卻不斷流失，失去升格直轄市資格，這對彰化是很大傷害，鄉親也擔憂未來，最大問題是彰化縣政府無法讓縣政進步，在雜誌調查排行也名列後段班，為了未來，彰化縣長人選一定要全力支持黃秀芳。

賴副總統指出，國際局勢越來越複雜，台灣面臨挑戰也越來越多，總統蔡英文秉持和平、對等、民主、對話原則來處理兩岸關係，獲國際社會信賴與支持台灣，因此，面對中國軍機、軍艦威脅，甚至軍事演習，美國、日本等政府官員及國會議員仍陸續訪問台灣，表示對台灣人民勇敢站在民主陣營抵抗極權主義的尊敬與支持。

賴副總統表示，如此複雜國際局勢，這次選舉投票考量彰化縣、員林市的未來，除要支持黃秀芳與陳秋蓉，更要當總統蔡英文後盾，支持民進黨提名的所有參選人，也要讓18歲公民權修憲複決投票過關。（編輯：陳仁華）1110925