中選會112年度預算近17.5億 增編立委選舉經費12億元

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（中央社記者陳俊華台北25日電）中選會明年度預算歲出編列新台幣17億4938萬元，較今年度增加12億5544萬餘元，主要是新增第11屆立委選舉經費12億7670萬餘元、第16任總統副總統選舉先期作業經費329萬餘元。

中央選舉委員會日前公布112年度中央政府總預算案中選會及所屬單位預算，歲入編列126萬2000元；歲出編列17億4938萬元，較111年度增加12億5544萬5000元。

選舉業務部分，「綜合規劃及選務資訊化」中，編列公投案連署人名冊運送郵資75萬元、辦理罷免案及公民投票案電子提議及連署系統維運等費用，98萬5000元；公投案提案人及連署人名冊查對費505萬元。

「選務策進」中，編列派員出國考察美國地方公職人員選舉實施概況，以及參加亞洲選舉機關協會執行委員會議的國外旅費，共117萬5000元。「法政業務工作」編列參加2023年亞洲自由選舉網絡論壇國外旅費20萬2000元。

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另外，新增第11屆立法委員選舉經費12億7670萬9000元，包括人事費、辦理選舉講習費、電腦計票作業費用及需各項設備及場地租金等；其中宣導費編列948萬元，包括辦理媒體政策及業務宣導費、製作宣導短片及購買電視時段網路宣導、刊登報紙等費用。

112年度預算也新增第16任總統副總統選舉先期作業經費329萬1000元，包括講師鐘點費、總統副總統選舉連署電腦登錄及審查費、辦理投開票所工作人員等相關訓練費等。第一預備金則編列100萬元。（編輯：楊蘭軒）1110925