林佳龍推青年大補帖篇政見 幫年輕人勇敢逐夢

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（中央社記者王鴻國新北25日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天在臉書貼出市政大願景系列影片中「青年大補帖篇」，提出青年成家基金等多項政見，希望善用市府的資源，來幫助新北年輕人勇敢逐夢。

林佳龍今天在臉書貼出市政大願景系列影片中「青年大補帖篇」，他表示，從宣布加入選戰至今，已經不只一次提出青年政見，青年的活力與想像力，是新北大翻新的重要一環。

在影片中，林佳龍提出青年成家基金每戶新台幣10萬元，鼓勵年輕人在新北市結婚成家和創業。還將興建社會住宅2萬戶，其中有3000戶是捷運社宅。

他表示，為鼓勵青年創業，將補貼青創貸款及創設共享辦公室、青創基地，另外，鼓勵國際學生來台及進行國際交流，將設立青年大使，還將成立青年議會，擴大青年參與公共事務。

他表示，透過減輕青年的生活壓力、鼓勵學生參與新北市政，就能為新北市注入更多新活力，所以，他提出了「青年大補帖」的政策願景，要讓使年輕一代更無後顧之憂，勇敢為新北的未來提出無限可能。

他表示，要藉由影片說明相關政策的規劃跟初衷，讓未來的新北市府能與年輕人一起站在大翻新的第一線。（編輯：李錫璋）1110925