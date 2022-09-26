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蓬佩奧即將造訪 陳其邁：相信一定會愛上高雄

2022/9/26 12:37
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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）明天將出席「全球台商經貿論壇」進行專題演講，高雄市長陳其邁今天表示，相信蓬佩奧來高雄，一定會愛上高雄，感受到高雄人的熱情。

蓬佩奧明天將至「全球台商經貿論壇」進行演講，另據了解，還會抽空參訪駁二、大港橋等景點，後天則將出席世界台灣商會聯合總會年會開幕等活動。

對於蓬佩奧將訪高雄，陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，蓬佩奧來高雄，一定會愛上高雄、喜歡高雄，因為高雄是台灣非常具有代表性的城市，相信蓬佩奧一定可以感受到高雄人的熱情。

不過對於相關行程安排，陳其邁說，蓬佩奧的高雄行程有包括一些論壇和參訪活動，但行程要由主辦單位說明比較恰當，市府尊重主辦單位安排。

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此外，面對國境逐漸開放，對於如何幫助高雄觀光產業吸引旅客，陳其邁說，會採團隊作戰方式，大力行銷高雄，包括整合旅宿、交通等，提出一些好的觀光路線進行整合行銷，希望國門打開後，能吸引更多國外旅客到高雄。

陳其邁說，高雄有很多山海河港，原民區也有豐富多元文化，更重要的是，明年高雄港旅運大樓正式啟用後，配合郵輪觀光，可進一步帶動整體觀光產業發展。（編輯：陳仁華）1110926

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