外交部：台灣英國共享民主 將共同對抗威權擴張

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（中央社記者游凱翔台北26日電）英國首相特拉斯表示，英國決心與盟國合作，確保台灣能自我防衛。外交部今天表示，台英共享民主自由等核心價值，將持續與英國等全球理念相近國家深化合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義擴張。

外交部發言人歐江安今天表示，英國新任首相特拉斯（Liz Truss）日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時再度堅定表示，英國將與盟國合作，以確保台灣具備自我防衛能力，對於特拉斯延續先前擔任外相時支持台海和平穩定的政策，在上任不久即再度重申其一貫堅定的挺台立場，公開呼籲強化國際合作以維繫台灣安全，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

歐江安指出，特拉斯已多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性。去年9月擔任外相即開始推動建立全球「自由網絡」（Network of Liberty），特拉斯呼籲聯合理念相近國家共同捍衛民主自由，維護以規則為基礎的國際秩序；並在今年4月發表極具全球戰略意涵的外交政策演說「地緣政治重現」（The Return of Geopolitics），明確呼籲北約盟友必須確保台灣等民主政體有自我防衛能力，同時點名中國必須遵守國際規則。

歐江安提到，今年8月特拉斯在競選保守黨黨魁期間，針對中國以美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為藉口，尋釁圍台軍演，特拉斯即持續呼籲全球民主陣營國家應確保台灣擁有自我防衛能力；此次特拉斯以首相身分接受CNN專訪，特別強調世人必須從烏克蘭遭俄羅斯入侵學到教訓，確保台灣在中國入侵時有能力自衛；此外，特拉斯也指出，美英具特殊關係，尤其在因應俄國威脅及中國日益強勢的作為時唇齒相依。

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歐江安強調，上述均充分顯示特拉斯積極聯合理念相近國家團結對抗中俄極權國家合流，捍衛共享自由民主價值，及協助台灣自我防衛的立場堅定不移。

歐江安強調，台灣與英國共享民主、自由、人權、法治等核心價值，在國際地緣政治劇烈變化的關鍵時刻，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等全球理念相近國家深化合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，並與世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由、開放、繁榮的印太地區。（編輯：翟思嘉）1110926