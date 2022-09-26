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藍再指競總違建籲自行拆除 劉建國：合法使用

2022/9/26 13:17
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（中央社記者王承中、姜宜菁台北26日電）國民黨台北市議員參選人楊植斗今天表示，民進黨雲林縣長參選人劉建國違法使用農地當競選總部，而競選總部建物面積還超過建照數倍，根本是超級大違建，呼籲劉建國趕快自行拆除。

民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部轉述地主的說法，土地上的建物早在買下土地就已興建，不曾變更動，完全合法使用，歡迎檢視。

楊植斗日前指劉建國位於斗六市的競選總部違法使用；劉建國競總則表示，是10年前向地主合法承租，既然外界有質疑，請相關單位來調查清楚。

楊植斗今天再度於國民黨中央黨部召開記者會，他表示，劉建國團隊既然知道競選總部是農地，卻還違法使用，顯示劉建國根本不適任當縣長。

楊植斗指出，依現行規定，農地上只能蓋農舍，其建築基地不應超過農地面積的10%，而劉建國的競選總部面積超過數倍，根本是大違建。根據劉建國競選總部的建照，建物面積是82平方公尺，但利用Google衛星圖計算，劉建國的競總面積至少300平方公尺，是超級大違建。

楊植斗表示，劉建國應提供相關租賃資料，明明建物只能有82平方公尺，為何10年來都使用那麼大的建物當總部，連合法租賃都是個騙局？呼籲劉建國趕快把競選總部給拆了，不要當一個違法愛耍特權的人。（編輯：翟思嘉）1110926

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