林耕仁提香山科技廊帶政見 盼加速當地發展

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國民黨新竹市長參選人林耕仁（右）26日表示，盼藉由打造「香山科技廊帶」，以建構完善交通網路，發展產業，帶動香山整體區域轉型和生活機能的全面提升。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月26日

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天提出，打造「香山科技廊帶」，建構完善交通網路，引入新興產業，向北連結竹科園區、向南連結竹南園區，加速推動擴大香山地區都市計畫。

林耕仁競選團隊今天發布新聞稿指出，香山人真正的感受是，在過去8年，沒有覺得被重視，相對於東區，香山發展仍是落後，區域發展失衡，期盼藉由「香山科技廊帶」，以建構完善交通網路，發展產業，帶動香山整體區域轉型和生活機能的全面提升。

林耕仁說，而社會邁向高齡化是台灣嚴峻的挑戰，作為地方首長要具有前瞻性，不但要讓長者生活舒適便利，同時也要減緩年輕人照顧長者的壓力。

林耕仁表示，他也提出「友善長者」政策，包含擴大敬老卡可以使用台鐵、國道和健保部分負擔支付，以及續發老人福利金和提高重陽禮金至新台幣3000元，讓地方政府協助年輕人分攤壓力，邁向城市共好、世代共榮。（編輯：李錫璋）1110926