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2022年全球華文媒體高峰會 10月11日登場

2022/9/26 17:58
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（中央社記者游凱翔台北26日電）僑務委員會今天表示，「2022年全球華文媒體高峰會」將於10月11、12日舉行，邀請來自海內外產官學媒體代表，透過深度交流對談，為全球華文媒體引領全新的思維與方向。

僑委會今天指出，由僑委會主辦的「2022年全球華文媒體高峰會」，將於10月11、12日兩天於台北大直典華舉行，此次高峰會以「New is News新趨勢．新媒體．新未來」為主題，來自海內外產官學媒體代表，透過深度交流對談，為全球華文媒體引領全新的思維與方向。

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僑委會指出，此高峰會以「全球化」、「數位化」為核心主題，將由僑委會委員長童振源主持「大師對談」重點議程，針對「全球華文媒體新時代發展」進行深度對談。

僑委會也提到，高峰會同時也將安排4場「領袖論壇」活動，以華文媒體角度，針對「跨域發展、創新科技、營運交流、國際合作」等4個面向，分別邀請海內外媒體專業人士同場對話交流。（編輯：林興盟）1110926

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