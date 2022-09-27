國民黨成立中央助選團 馬英九吳敦義入列

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（中央社記者賴于榛台北27日電）國民黨今天舉行「為你拚好日子」九合一助選團成立誓師大會，集結前總統馬英九、前副總統吳敦義等黨內大老。黨主席朱立倫說，盼助選團為黨提名的縣市長候選人加分、獲民眾認同，為台灣人拚好日子。

九合一大選倒數60天，國民黨成立中央助選團，成員包含團長朱立倫，馬英九、吳敦義、前主席江啟臣擔任名譽團長，以及黨副主席、中常委、不分區立委等共計77名助選團成員；現場成員都握著棒球，盼能三振、完封民進黨。

朱立倫致詞時指出，年底大選剩2個月，國民黨正走在5條正確路線上，但仍須大家同心協力、全力以赴，共同為台灣民眾拚好日子。

朱立倫說，第一，黨提名的縣市首長參選人都符合中道、理性、穩健、務實條件，都是清清白白、實實在在做事的好人才，相信經得起考驗，也會獲得選民認同。

第二，他表示，國民黨做到性別平權，黨務主管半數以上是女性，並提名10位女性參選人，相信民眾會支持用媽媽的精神、為民眾打拚過好日子的「媽媽市長」。

第三，朱立倫說，國民黨在各地提名了153名年輕參選人，希望大家給予更多支持；第四，他表示，國民黨是創建中華民國的政黨，永遠愛中華民國，而民進黨破壞憲政、法治、自由等作為，立院和縣市議會黨團將全力反對。

第五，朱立倫說，國民黨連結國際，愛台、親美、友日、和陸，將能創造更和平的區域安全。

馬英九則說，兩岸關係、能源問題或憲政發展若不改變，政府就不可能進步，國民黨一定要爭取地方選舉大勝，才有機會爭取2年後的中央選舉勝利。

另外，中廣董事長趙少康昨天公布部分縣市長民調，桃園選情部分，國民黨桃園市長參選人張善政支持度落後給民進黨桃園市長參選人鄭運鵬引發關注。朱立倫會後接受媒體聯訪時指出，就他掌握的實際數據，張善政與台北市長參選人蔣萬安都是穩定領先。

朱立倫說，國民黨有民調中心，相關數據會以國民黨的民調以及各方面民調做參考，相信這次提名的每個候選人都會經得起考驗。

但他也表示，選情絕對不能掉以輕心，必須穩紮穩打、步步為營，因為就算穩定領先的縣市，也可能面臨對手的爛招、惡招，目前尋求連任的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也都做好相關心理準備。

此外，媒體詢問中央助選團過去曾有失言紀錄，朱立倫則說，黨提名的22個縣市首長參選人才是主將與主角，助選團都是配角，會全力以赴盼能為主角加分。（編輯：楊凱翔）1110927