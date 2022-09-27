林佳龍推綠色交通計畫 要讓新北成示範城市

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（中央社記者王鴻國新北27日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天公布綠色交通旗艦計畫，「綠色交通500點」「敬老愛心卡擴大使用」及「首都通交通月票」政策，要讓新北成為國家綠色運輸示範城市。

林佳龍在競選辦公室召開新北綠色交通旗艦計畫政策發表記者會，會中宣示將推動「綠色交通500點」等3大具體政策。

他表示，「綠色交通500點」是每名市民每月發放500點綠色交通點數，可以搭乘捷運、台鐵、公車客運及使用公共自行車，全面落實MR.B&B（Metro，Rail，Bus，Bike）綠色交通計畫，鼓勵市民使用公共運具以降低汽機車使用。

「首都通交通月票」整合新北、台北、基隆、桃園等地，讓首都圈交通通行無阻，提高公共運輸使用率，包括捷運、台鐵、公車客運與公共自行車，都以使用電子月票方式收費。

「敬老愛心卡擴大使用」每月480點增加到600點，擴大使用範圍到可搭計程車及台鐵、公車客運、公共自行車，還能運用在國民運動中心。

林佳龍表示，他主張4年內增設2000站公共自行車站，增加100條偏鄉市區公車路線、100條觀光圈公車路線、100條通學通勤跳蛙公車路線及50%以上公車路線使用電動公車。結合行政院宣示的2050淨零排放路徑及策略，讓新北成為國家綠色運輸示範城市。（編輯：方沛清）1110927