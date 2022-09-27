綠追打金星案 控謝國樑六大罪狀

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（中央社記者王揚宇台北27日電）民進黨立院黨團今天召開記者會，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑涉洗錢外，也說他昨天拿出的借貸文件問題重重、掩耳盜鈴，要求謝國樑拿出匯款單，也呼籲檢方分案重啟調查，讓真相大白。

民進黨立法院黨團昨天召開記者會，質疑謝國樑的金星國際公司，資本額只有新台幣700萬元，卻能借320萬美金給涉嫌掏空的德信證券前董事長林冠百。

謝國樑回應，相關指控是大烏龍，並提出借貸時在律師及會計師見證下簽署的文件，說這是3家公司一起的借貸行為，非金星國際公司單獨借貸上億元。

對此，民進黨立法院黨團書記長郭國文、副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵今天召開「原來不只金星！揭穿謝國樑的金錢遊戲」記者會，提出質疑。

郭國文表示，起訴書明確寫到，和林冠百存在借款關係的是金星國際投資有限公司負責人「謝OO」，而不是金星國際，但謝國樑今年8月8日對於外界質疑時回覆，「這是2個企業之間的借貸行為」，和起訴書明顯有矛盾。

郭國文認為，就算謝國樑所言屬實，一般公司在資金不足時，通常會經由股東增資或銀行借貸等管道處理，鮮少會向一般公司借款，若真的想跟謝國樑借款，為什麼不透過謝家經營的基隆市第二信用合作社。

郭國文說，謝國樑除了要交代金流來源外，也要說明所謂還款全數進入金星國際後，該公司有無還款給那2家被謝國樑刻意遮蔽的公司。

郭國文指出，謝國樑昨天提供的證據，等於間接提供一個新事證，而這起洗錢案還有諸多疑點，呼籲檢方分案重啟調查，尤其是借貸關係是否存在及金流去向與來源等。

林靜儀說，謝國樑昨天出示的表格，無法證明任何事情，不僅有2家被刻意塗黑的公司，不解塗黑原因為何；此外，文件上也缺乏所有包含日期、匯入帳戶、鋼印等必要資訊，更無法解釋借貸採美金計價的原因，請謝國樑拿出銀行匯款單和水單，以證明自己清白。

林楚茵指出，昨天黨團開記者會，依據的是起訴書中唯一提到的金星國際，結果謝國樑立刻說其實有另外2間公司，與起訴書明顯有出入。

林楚茵說，謝國樑同時身為這3間公司負責人，3間公司分別借款，還款卻乾坤大挪移，由他獨資且借款最少的金星國際全部拿走，謝國樑有無違反公司治理義務。

林楚茵說，昨天黨團開記者會，質疑謝國樑涉收受犯罪所得、公司法、巨額逃漏稅、洗錢防制法、使公務人員登載不實等5大罪狀，今天要再加一個，就是涉嫌違反刑法背信罪。

為釐清爭議，民進黨團要求謝國樑，必須拿出匯款單、公布刻意遮掩的公司名稱，以及交代1億元消失的金流。（編輯：蘇龍麒）1110927