關島駐處投書媒體 籲支持台灣參與國際民航組織

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（中央社台北27日電）第41屆國際民航組織（ICAO）今天至10月7日在加拿大蒙特婁舉行，駐關島辦事處處長陳盈連在ICAO開議當日投書關島主流媒體「關島每日郵報」（Guam Daily Post）呼籲關島各界支持台灣參與ICAO。

陳盈連於投書中表示，ICAO長年將台灣排除於全球飛航安全網絡之外，今年8月中國更片面於台海周邊進行軍事演習，嚴重破壞全球及區域飛航安全，而民航局長年確保「台北飛航情報區」（Taipei Flight Information Region, Taipei FIR）維持最高飛安標準，呼籲ICAO應將台灣納入全球飛航情報共享平台。

投書中也說明，台灣及關島正積極推動台中國際機場與關島國際機場締結姊妹關係，可望促進台關飛航、經濟、文化及觀光等各項領域的緊密合作關係，恰好呼應今年ICAO大會主軸「重新連結世界」（Reconnecting the World）。

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交通部王國材部長也在9月8日投書「太平洋島嶼時報」（Pacific Island Times）表示，台灣樂願分享飛航經驗，積極貢獻全球民航運輸安全，以達ICAO飛安無縫願景。

除了投書專文之外，關島各界也紛紛用不同方式支持台灣參與ICAO，包括關島議會通過友我決議文、關島議會副議長Tina Rose Muña Barnes致函ICAO秘書長Juan Carlos Salazar、關島前總督暨觀光局局長Carl T.C. Gutierrez致函陳盈連處長等，展現關島各界充沛的友台聲量。（編輯：高照芬）1110927