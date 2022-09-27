更多編輯台推薦新聞：
烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣
國際

烏軍總司令登時代雜誌封面 反攻擊退俄軍頭號功臣

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力
科技

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「咒」劇中一家人攜手闖金馬獎 6歲黃歆庭新演員入圍史上最年輕
首頁 / 政治

關島駐處投書媒體 籲支持台灣參與國際民航組織

2022/9/27 19:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）第41屆國際民航組織（ICAO）今天至10月7日在加拿大蒙特婁舉行，駐關島辦事處處長陳盈連在ICAO開議當日投書關島主流媒體「關島每日郵報」（Guam Daily Post）呼籲關島各界支持台灣參與ICAO。

陳盈連於投書中表示，ICAO長年將台灣排除於全球飛航安全網絡之外，今年8月中國更片面於台海周邊進行軍事演習，嚴重破壞全球及區域飛航安全，而民航局長年確保「台北飛航情報區」（Taipei Flight Information Region, Taipei FIR）維持最高飛安標準，呼籲ICAO應將台灣納入全球飛航情報共享平台。

投書中也說明，台灣及關島正積極推動台中國際機場與關島國際機場締結姊妹關係，可望促進台關飛航、經濟、文化及觀光等各項領域的緊密合作關係，恰好呼應今年ICAO大會主軸「重新連結世界」（Reconnecting the World）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通部王國材部長也在9月8日投書「太平洋島嶼時報」（Pacific Island Times）表示，台灣樂願分享飛航經驗，積極貢獻全球民航運輸安全，以達ICAO飛安無縫願景。

除了投書專文之外，關島各界也紛紛用不同方式支持台灣參與ICAO，包括關島議會通過友我決議文、關島議會副議長Tina Rose Muña Barnes致函ICAO秘書長Juan Carlos Salazar、關島前總督暨觀光局局長Carl T.C. Gutierrez致函陳盈連處長等，展現關島各界充沛的友台聲量。（編輯：高照芬）1110927

陳盈連
中興大學義診團協助犬貓節育 關島總督發文感謝 駐關島辦事處長投書媒體 批中國軍演破壞和平
王國材
花東鐵路搶修 鳳林至玉里9/30恢復通行 防疫旅館面臨退場 王國材：研擬補貼方案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族