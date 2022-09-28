王國材投書外交家雜誌 籲ICAO重新連結台灣

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（中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電）三年一次的國際民航組織（ICAO）大會登場，交通部長王國材近日投書外交家雜誌，呼籲ICAO重新與台灣連結，讓台灣與他國共同為全球航空發展作出貢獻。

第41屆ICAO於9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁舉行，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首場大會。由於受到中國打壓，台灣已連續三屆未受邀。

王國材9月14日以「為何ICAO需要台灣」（Why ICAO Needs Taiwan）為題，投書總部位於美國華盛頓的英文時事雜誌「外交家」（The Diplomat）。他表示，疫情後首場ICAO大會，象徵支持航空界的復甦，也顯示國際民航社群全員合作的重要性。

王國材指出，疫情期間全球航空界尤其受到打擊，合力支持乘客健康與安全旅遊比以往更加重要，沒有民航主管機關應該被排除在外，納入台灣能協助世界達成今年大會「重新連結世界」（Reconnecting the world）的目標。

他說，「台北飛航情報區」（Taipei Flight Information Region，簡稱Taipei FIR）是ICAO全球300多個飛航情報區一部分，台灣民航局負責Taipei FIR飛安交通管理，透過提供完整飛航資訊服務及簡化航空路線，盡力確保使用Taipei FIR所有航班與乘客的安全。

王國材表示，今年8月，中國單方面在台灣周遭進行軍事演習，此舉不只影響國際航空路線，也危及Taipei FIR和鄰近FIRs的航空安全。為避免危險，台灣民航局只能快速擬定計畫，引導使用Taipei FIR的航班，當中許多為外籍航班。

他指出：「從風險及安全管理角度來看，ICAO都應該讓台灣民航局參與ICAO，讓其能夠與其他FIRs溝通，並透過ICAO提供和取得即時資訊。」

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王國材說，把台灣納入ICAO的呼籲逐漸受到國際社會認可，作為國際航空社群重要的一員，台灣嚴肅看待維護飛安的責任；參與ICAO能讓台灣與其他國家聯手，一起為全球航空發展及全人類的福祉作出貢獻。

王國材表示，台灣民航局多年來保持Taipei FIR最高標準的服務和安全，盡力符合ICAO標準及建議措施。鑒於ICAO今年大會選擇「重新連結世界」作為主題，以促進全球航空業復甦，「現在是ICAO與台灣重新連結的時候」。（編輯：林憬屏）1110928