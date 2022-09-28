駐紐約辦事處長：台灣捍衛自由 盼民主國家支持

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駐紐約辦事處長李光章表示，台灣面對中國威脅，絕不會放棄自由，希望全球民主國家團結支持。圖為李光章15日出席哥倫比亞大學活動。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年9月28日

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（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）時值台海局勢緊繃，駐紐約辦事處長李光章近期接受美媒專訪時說，台灣面對中國威脅，絕不會放棄自由，希望所有愛好和平的國家團結支持，台美加速建立建設性安全夥伴關係。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月不顧北京警告訪台後，中國在台灣周邊發動大規模軍事演習，台海緊張加劇，引起各方關切。李光章在第77屆聯合國大會期間接受美國福斯新聞頻道（Fox News）專訪，呼籲全球民主國家團結支持台灣。

李光章說，台灣面對對岸「巨大的敵人」，確實希望愛好自由、愛好和平的國家能團結起來，給予台灣必要的支持。台美應把這次台海危機當作催化劑，加速建立具建設性的安全夥伴關係。

他表示，中國不放棄武力犯台，「我非常非常擔心中國未來可能入侵台灣」。

美國五角大廈評估，2027年中共解放軍實現現代化目標後，中國對台可能擁有更多軍事選項。中華民國國防部長邱國正去年10月警告，共軍將在2025年具備全面犯台能力。

李光章說：「許多軍事專家在推估中國武力犯台的可能時間表，但我相信唯有實力才能帶來和平。」

美國總統拜登近期接受「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時說，若發生「前所未有的攻擊」，美軍會介入保衛台灣。拜登主政後多次表明美軍會在中國對台動武時協防台灣，偏離美方長期奉行的「戰略模糊」，白宮官員事後都重申美國對台政策不變。

李光章讚揚拜登表態，並說這凸顯美國維護民主的決心，也向北京表明美方「戰略模糊」正趨於清晰。

李光章說，2月爆發的俄烏戰爭彰顯嚇阻多麼重要，「預防戰爭非常關鍵。我們真正的成功最終將不是取決於我們能否贏得關於台灣的戰爭，而是我們能否阻止一場戰爭」。

他表示，美國人民應了解，台灣民主前途攸關自由世界的未來。中國對台進犯將造成整個區域大亂。因此，外界不該將台灣視為中國的終極目標，應把台灣看成中國追求稱霸區域與全球的首張骨牌。

本屆聯大總辯論，拜登與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）發言時都提到台海穩定，為近年首見，顯見台海局勢在俄烏戰爭背景下愈來愈受歐美國家重視。

李光章說，中國咄咄逼人的脅迫作為只會強化台灣人民捍衛民主與自由的意志。台灣會盡其所能緩和緊張局勢，「我們永遠不會放棄我們的自由」。（編輯：林憬屏）1110928