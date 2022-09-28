高虹安指綠色恐怖元年 柯建銘：用聲量掩飾虛假

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北28日電）針對民眾黨新竹市長參選人高虹安指「台灣進入綠色恐怖元年」，民進黨團總召柯建銘今天受訪說，他替高虹安擔心，因為她心急、心虛，以為用聲量就能掩飾所有虛假，呼籲高虹安誠實面對。

高虹安今天出席立法院經濟委員會召委選舉時，針對媒體相關詢問，未作任何回應，隨後匆匆搭車離開。

台灣民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安不滿鏡週刊日前報導她博士論文涉嫌抄襲、侵權，27日赴台北地檢署控告鏡週刊負責人裴偉等4人，涉嫌加重誹謗及違反選罷法，也說台灣進入綠色恐怖元年。

對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在立法院接受媒體聯訪，被問到高虹安批評現在是綠色恐怖元年的看法。

柯建銘說，台灣民主發展轉型到今天，未來面對國際社會的挑戰，民進黨要負起很大的責任。然而，今天他要替高虹安擔心，因為她心急、心虛、方寸亂了，常常講錯話，以為用聲量就可以掩飾所有的虛假，這是最下策，高虹安應該誠實面對自己和事實，這才是上策。

柯建銘指出，既然兩邊已經互告，檢察官介入調查所有資料，審計部也會調查，很多事實都要攤開來面對，而且將來檢察官傳訊，很多人都要作證，請高虹安好好思考，每次的發言只有狡辯、前後供詞不一，這沒辦法解決法律問題。

柯建銘說，高虹安要稍微冷靜一下，因為這些都是嚴肅的法律課題，未來在法庭上，資策會是不會替她掩護、陪葬。

柯建銘說，這段時間民進黨團只是向經濟部、資策會調閱資料，就好像罪大惡極，過去韓粉出征寸草不留，現在是紅衛兵出征寸草不留，高虹安知道什麼叫轉型正義嗎、白色恐怖是什麼嗎。

柯建銘指出，用網軍到處出征，對新竹市民是一種侮辱，而且這些科技人口是有理性及判斷能力；與民進黨新竹市長參選人沈慧虹相比，高虹安是高傲、虛假、謊言、逃避，沈慧虹則是專業認真、誠懇負責，這種對比市民難道看不懂嗎。

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柯建銘說，政治是一個高度專業的行業，不是可以跳來跳去的，而高虹安從資策會跳鴻海，再跳到民眾黨立委，現在跳去選市長，這樣的歷練養成，事實上是有限的。

此外，在野黨質疑府院政治力介入鏡電視案；柯建銘說，這個議題行政院長蘇貞昌、總統蔡英文都回答過了，對於這樣的消息，他無從知悉。（編輯：蘇龍麒）1110928