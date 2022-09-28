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蔡英文：選戰展現中央地方一條心 有信心克服難關

2022/9/28 17:12
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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北28日電）民進黨創黨今天屆滿36週年，兼任黨主席的總統蔡英文今天在中常會上表示，今年11月26日的選舉是民進黨展現地方中央一條心的時刻，要讓縣市執政變得更好，民進黨所面對的挑戰還很多，但民進黨有信心可以克服種種難關。

民進黨發言人謝子涵今天在中常會後轉述蔡英文談話指出，9月28日是民進黨創黨的日子。上週六民進黨以音樂會的形式來紀念創黨36週年，她要感謝這麼多年來和民進黨一起成長的黨公職，還有一路支持民進黨的朋友。

蔡英文認為，今年11月26日的選舉，對於18歲年輕人來說是一個可以承擔起責任的里程碑，也是民進黨展現地方中央一條心的時刻，要讓縣市執政變得更好、更不一樣。民進黨所面對的挑戰還相當的多，民進黨有信心，可以展現韌性，克服種種難關。

另外，與會者轉述，民進黨秘書長林錫耀在會中表示，現在的選情「冷且悶」，議題零碎，又有雜音出現，不像以往的氛圍，支持者會有憂心、憂慮。

不過，林錫耀說，選情也許比較慢熱，但投票率不至於不到65%。為了不讓選情走調，且在野黨想要亂中取勝，希望這2個月讓選情回到主軸，民進黨執政6年多時間的政績很好，國際也都肯定。

林錫耀表示，台灣防疫成績受到全世界肯定與關注，世界各國包括歐、美、日都很關心台灣，這得來不易，如果大家沒有珍惜，一定會被不同解讀，因此要專注在論述上，讓選民知道世界各國都在看這場選舉，這張選票很關鍵。

林錫耀說，民進黨執政以來的確有績效，執政團隊也從上週開始到各縣市進行說明會，中央地方一條心、執政成績受肯定，一切就按照選戰主軸進行相關論述。

與會者轉述，民進黨副秘書長林鶴明在會中提到，這波文宣在說明中央執政政績，包括加薪、減稅、增福利等，下波文宣會放在拚防疫、拚經濟。（編輯：翟思嘉）1110928

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