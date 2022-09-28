張麗善聯合後援會成立 朱立倫授戰旗

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（中央社記者蔡智明雲林縣28日電）爭取連任的國民黨籍雲林縣長張麗善聯合後援會今晚在斗南成立，國民黨主席朱立倫到場授戰旗；朱立倫強調，此次國民黨提名10名女性縣市長參選人，是十全十美、實在做事的人。

張麗善暨斗南鎮長沈暉勛聯合後援會，今天晚上在斗南鎮田徑場舉辦成立大會，請來樂團表演活絡氣氛，朱立倫與立委林文瑞、洪孟楷到場力挺，朱立倫並授戰旗給張麗善。

朱立倫致詞表示，這回縣市首長選舉22縣市國民黨提名10名女性候選人，是十全十美的候選人，除了雲林、彰化、台中市、嘉義市是女性以外，南投提名許淑華、嘉義縣提名王育敏，「每一位都是實實在在做事情，最讚的」。

朱立倫強調，媽媽當縣市長，就是最好的縣市首長，但「蔡英文總統在台中說，若是媽媽市長就沒有時間顧市政」，她在罵盧秀燕，但台中市的人卻講要繼續支持媽媽市長，讓媽媽市長當選。

朱立倫說，張麗善就是媽媽縣長，除了照顧家庭，也無私為雲林來打拚，媽媽當縣市首長是最讚的，拜託大家「支持張麗善，讓雲林大發展」。

朱立倫表示，張麗善是他4年前推薦的，是台灣第一名的縣長，剩不到2個月時間就要選舉，張麗善要拜票也要繼續處理縣政，在場的鄉親要做她的分身替她拉票，把每一票都催出來，用選票來肯定她。

斗南田徑場今晚湧入逾2000名支持者，在高喊「當選」聲中，結束活動。（編輯：謝雅竹）1110928

國民黨主席朱立倫（前中）28日南下為雲林縣長張麗善（前左）站台，朱立倫表示，張麗善是台灣第一名的縣長，選舉在即，希望鄉親要做她的分身、替她拉票，把每一票都催出來。中央社記者蔡智明攝 111年9月28日