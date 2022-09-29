外役監條例修法 蔡清祥：遴選條件從嚴

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（中央社記者王承中、王揚宇台北29日電）法務部長蔡清祥今天表示，外役監條例修法在遴選條件將會從嚴，涉重大刑案或易脫逃案件，都會嚴格篩選；且要求外役監受刑人返家探視一定要按照規定；如違法，馬上移回原監所，並收回縮刑。

8月發生台南殺警案，引起各界譁然，檢討警械使用及外役監制度聲浪不斷，行政院院會在22日通過外役監條例部分條文修正草案，未來妨害公務致重傷，或所犯是10年以上重罪者不得遴選至外役監服刑；草案將送立法院審議。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長蔡清祥列席，就「面對槍聲四起及員警因犯罪案件犧牲，台灣司法如何全面因應及防範」進行專題報告。

針對外役監條例的修正，蔡清祥在列席前接受媒體聯訪表示，基本上遴選條件會從嚴，只要涉及到重大刑事案件，或容易脫逃的案件，都會嚴格篩選；對於已到外役監的受刑人，一定會要求嚴守法律規定，返家探視一定要按照規定，如違法，馬上移回原監所，並收回原先的縮刑。

蔡清祥指出，目前台南殺警案已由台南地檢署依法起訴，並具體求處極刑，靜待司法審判。

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媒體詢問，民眾黨立委蔡壁如表示在4月就曾詢問法務部，鏡電視申請執照過程充滿欺騙，是否要調查。蔡清祥表示，如果有這樣的情事，檢調機關本就會依法查明。而經內部調查，立委並未向法務部提出檢舉，也未提交任何文件，法務部也跟立委辦公室確認過。

媒體追問，針對台大認定前新竹市長林智堅論文抄襲，調查官余正煌將提告，有何看法。蔡清祥表示，這是個人之間的法律問題，予以尊重，如果涉及到公務，相關機關也會依法處理。（編輯：楊蘭軒）1110929