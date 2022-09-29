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曾厚仁盼推動投資保障協定 擴大台加經貿合作

2022/9/29 10:13
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（中央社記者江今葉蒙特婁28日專電）8月底才抵達加拿大履新的駐加拿大代表曾厚仁表示，台加關係面向十分廣泛，他期望任內能推動台加雙邊投資保障協定進入實質討論與談判，擴大台加經貿合作。

曾厚仁剛上任首要工作是推動台灣參與國際民航組織（ICAO）專案，同時也十分關注台加雙邊關係發展。

他今天表示，加拿大與台灣關係面向十分廣泛，雙邊經貿往來日益密切。他期待能在任內推動台加投資保障協定進入實質討論與談判。

今年初台灣與加拿大已啟動「投資促進及保障協定」（Foreign Investment Promotion and Protection Arrangement，FIPA）探索性討論（exploratory discussions）。

除了推動雙邊經貿關係，曾厚仁也表示，台灣積極申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），雖然加拿大無法單獨處理台灣入會議題，但希望藉由擴大加拿大官員對台灣的了解，促使加拿大支持台灣入會。

至於推動加拿大官員或議員造訪台灣，曾厚仁表示，邀訪外賓是外交部長期以來的重要工作之一，他期待加拿大再有國會訪問團到台灣訪問。（編輯：林憬屏）1110929

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