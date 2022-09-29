世界台商聯合總會閉幕 賴清德籲替民主台灣發聲

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世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議29日在高雄舉行閉幕式，副總統賴清德（後中致詞者）出席表示，目前國際情勢複雜，又因中國對台軍演，世界各國非常關心台海穩定，呼籲所有台商和政府站在一起，替民主台灣發聲，持續傳達台灣民主價值。中央社記者曾以寧攝 111年9月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）世界台灣商會聯合總會第28屆年會今天閉幕，副總統賴清德致詞呼籲台商替民主台灣發聲，和民主陣營共同打造產業供應鏈、穩固台灣在全球產業鏈關鍵地位，並響應2050淨零碳排。

世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議昨、今兩天在高雄市萬豪酒店舉行，今天下午舉行閉幕，並由第28屆總會長王德交接給第29屆總會長黃行德。賴副總統、僑委會委員長童振源等人皆出席見證。

賴副總統致詞表示，這次藉由台商力量邀請到前美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）出席大會，是歷史性的難得經驗。不論地震、風災、疫情等動盪事件，都可以看到台商力量注入台灣，讓人充分感受到在世界各地打拚的台商，都是台灣的力量，在僑居地也是台灣親善大使，為台灣的國際空間不斷打拚。

賴副總統說，目前國際情勢複雜，全世界不約而同面對許多挑戰，又因中國對台軍演，世界各國非常關心台海穩定，呼籲所有台商和政府站在一起，替民主台灣發聲，發揮親善、外交力量，持續傳達台灣民主價值，相信定能讓更多國家瞭解台灣、共同合作，維持台海和印太地區的穩定。

賴副總統指出，全球現在正重組全新安全產業鏈，且近日美國眾院版「台灣政策法案」出爐，其中也提出支持台灣加入印太經濟安全戰略，可見國際重視台灣在產業鏈的關鍵力量，希望台商和民主陣營一起打造全球新供應鏈，穩固台灣在全球產業鏈關鍵地位，也確保台灣經濟發展。

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賴副總統表示，2050淨零轉型是全球趨勢，總統蔡英文在去年世界地球日宣告希望台灣在2050年達成淨零轉型目標，行政院也提出淨零轉型路徑，盼透過法治和科技研發，達到產業、能源、生活、社會轉型等目標，讓社會達到環境永續、社會包容和公平正義，呼籲台商透過專業與實力，讓2050轉型路徑更加順利。

童振源指出，台灣今年上半年外資投資表現亮眼，今年1到8月有103.8億美元，有高科技和台商投資；對外投資上，2010年台灣投資中國佔台灣對外投資8成以上，到去年僅剩31%左右，減少的資金轉投向全世界，包含美國、歐洲、日本、東南亞等，相信未來有機會持續合作拓展世界市場。（編輯：謝雅竹）1110929