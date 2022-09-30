張善政遭質疑是否違法 檢接獲情資後擬依法處理

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（中央社記者葉臻桃園30日電）媒體報導指有爆料者質疑中國國民黨桃園市長參選人張善政有無涉賄選應受檢驗，桃園地檢署今天說，接獲情資後，將依法處理、偵辦；張善政說，獎金非他提供，民進黨抹黑手段卑鄙。

自由時報報導，接獲民眾爆料，桃園市美麗人生發展協會25日在中壢藝術館辦「重陽敬老藝術展演」，300人參加，張善政現身頒發摸彩獎品，逐一發現金紅包給中獎者，會場「凍蒜」聲如雷，高喊「一定要支持張善政」，爆料者質疑張善政有無涉及賄選應受檢驗。

台灣桃園地方檢察署告訴中央社記者，接獲情資後，將依法處理、偵辦。

張善政上午舉辦交通政見記者會，接受媒體聯訪表示，這活動非他主辦，獎金非他提供，他是貴賓、幫忙頒獎，民主進步黨稱已啟動司法調查，「總統蔡英文妳要來抓我，妳乾脆現在就來抓我，妳敢不敢？」

他說，參選以來，民進黨用多少卑鄙手段抹黑、媒體打壓，令他非常不齒，選舉到這樣，讓民眾失望透頂，也因這次選舉，充分體會民進黨惡質，「我絕對會挺到底，奮戰下去，絕不退縮」。

張善政表示，選舉期間活動很多，不只他，其他政治人物包括桃園市長鄭文燦或民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，有非常多機會受邀當貴賓，在台上幫忙頒發獎金、獎品，這是大家很接受的做法。

他說，很感謝民眾發自內心喊「凍蒜」，他無法約束他們喊不喊。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，選舉發紅包違法，被人民視為不符民主選舉基本價值；各地檢署網站都有賄選犯行態樣宣導，其中「假借節慶名義，舉辦活動發放物品、獎品、獎金」及「假借摸彩或有獎徵答名義，提供獎品」清楚載明相關情事已觸法。

黃韋鈞說，很驚訝看到張善政竟在活動上一邊發紅包、（民眾）一邊喊「凍蒜」，張善政有必要向社會大眾及司法交代清楚，否則桃園市民可能持續加深國民黨黑金復辟疑慮。他呼籲檢調應儘速著手調查，期盼透過司法盡快釐清案情。（編輯：李明宗）1110930