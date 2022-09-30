綠再提金星案爭議 籲謝國樑勿用司法阻真相追查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、王朝鈺台北30日電）民進黨立法院黨團今天指出，國民黨基隆市長參選人謝國樑這陣子對金星案的說明，讓基隆人眼冒金星，而且謝國樑還揚言提告，呼籲他不要浪費司法資源，不要想用司法恫嚇，遏止他們追查真相。

謝國樑競選辦公室發言人余治明表示，民進黨立法院黨團為什麼一直開記者會，卻沒有膽量去按鈴申告，這樣做不僅沒有擔當，也不負責任，甚至像個膽小鬼，對於抹黑的人，謝國樑會向法院提出證據，然後一個一個追究到底，比起選舉，「我們團隊認為實現正義是更重要的一件事」。

謝國樑日前出示文件，指稱出借320萬美元給德信證券前董事長林冠百是3家公司，其中2家公司則塗黑，民進黨29日揭露，2家公司分別是開曼益都與公誠興業，且公誠興業負責人是謝國樑母親；質疑謝國樑恐涉及洗錢與協助掏空，檢方應主動分案調查。

民進黨立法院黨團書記長郭國文、副幹事長林靜儀、副書記長林楚茵今天召開「德信掏空一億，去了謝國樑的金星國際？」記者會，質疑謝國樑的說法一變再變，要求謝國樑說清楚到底有沒有匯款給林冠百，也問為何是3家公司借款給林冠百，還款卻由謝國樑的金星國際全拿。

郭國文說，謝國樑這幾天的說法，反而製造更多疑點，他應該要說明金錢流向，但卻揚言3天內要提告，呼籲謝國樑其實有些事只要公開講清楚就好，不要想用司法恫嚇方式，遏止他們追查真相。

林靜儀說，黨團第一次開記者會時便提到，謝國樑的金星國際，資本額只有新台幣700萬元，卻能借320萬美元給涉嫌掏空的林冠百。然而，謝國樑的一變再變，從一開始稱這是2個企業間的借貸行為，再變成這是3家公司共同貸予的。

林靜儀說，起訴書中提到，據稱金星國際借出320萬美元，為何後來變新台幣1億多元回到金星國際，而且謝國樑到現在拿不出水單或匯款單及資金流通相關資料。

林靜儀指出，謝國樑要參選基隆市長，要當市長，可以把公司法、洗錢防制法等法律規定視若無物嗎？他必須對外說明清楚。

林楚茵說，謝國樑是這3家公司的負責人，如果是3家公司一起的借貸行為，最後錢卻回到謝國樑獨資的金星國際，這不會啟人疑竇嗎，其他2家公司也有股東，會允許這種情況嗎，謝國樑有沒有善盡經營者職務。

林楚茵表示，謝國樑的說法始終變變變，而且借美元、還台幣，過程不奇怪嗎，還有謝國樑為何要遮蔽這2家公司。（編輯：蘇志宗）1110930