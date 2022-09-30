中選會：李進勇推廣雞籠美食 非選舉造勢

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（中央社記者陳俊華台北30日電）中選會今天說，中選會主委李進勇利用中午休息時間，以前市長身分前往關心雞籠城隍文化祭美食節，主辦單位邀歷任市長及立委與會，並非選舉造勢活動，是民間文化及美食推廣活動。

媒體報導，為推廣基隆美食及文化，民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應在立法院舉辦「2022雞籠城隍文化祭美食節」，立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌都到場支持，細數蔡適應政績；李進勇也出席記者會，恐有「行政不中立」的疑慮。

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中選會透過新聞稿表示，經查雞籠城隍文化祭美食節，主辦單位是基隆護國城隍廟，並非報導所指為立委蔡適應所舉辦；且該活動是基隆護國城隍廟每年主辦，往往會邀請現任及歷任基隆市長、議長及立委等人士與會，並非選舉造勢活動，是民間文化及美食推廣活動。

中選會說，今天的活動辦理地點在立法院內，李進勇是在立院備詢結束時，在中午休息時間，以前市長身分前往關心雞籠城隍文化祭美食節。媒體報導標題與內容，與事實不符。（編輯：林興盟）1110930