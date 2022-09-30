更多編輯台推薦新聞：
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯將兼併烏克蘭4州 事件脈絡影響一次看
首頁 / 政治

中選會：李進勇推廣雞籠美食 非選舉造勢

2022/9/30 16:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北30日電）中選會今天說，中選會主委李進勇利用中午休息時間，以前市長身分前往關心雞籠城隍文化祭美食節，主辦單位邀歷任市長及立委與會，並非選舉造勢活動，是民間文化及美食推廣活動。

媒體報導，為推廣基隆美食及文化，民進黨立委、基隆市長參選人蔡適應在立法院舉辦「2022雞籠城隍文化祭美食節」，立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌都到場支持，細數蔡適應政績；李進勇也出席記者會，恐有「行政不中立」的疑慮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中選會透過新聞稿表示，經查雞籠城隍文化祭美食節，主辦單位是基隆護國城隍廟，並非報導所指為立委蔡適應所舉辦；且該活動是基隆護國城隍廟每年主辦，往往會邀請現任及歷任基隆市長、議長及立委等人士與會，並非選舉造勢活動，是民間文化及美食推廣活動。

中選會說，今天的活動辦理地點在立法院內，李進勇是在立院備詢結束時，在中午休息時間，以前市長身分前往關心雞籠城隍文化祭美食節。媒體報導標題與內容，與事實不符。（編輯：林興盟）1110930

李進勇
18歲公民權修憲複決公投 郭泓志任宣導大使 李進勇訪視苗栗縣選委會 務求兼顧防疫辦好選務
蔡適應
蔡適應行銷雞籠城隍文化祭 游錫堃蘇貞昌到場力挺 藍籲國有地爭議勿推責任 蔡適應：做賊喊抓賊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族