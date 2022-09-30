竹市民進黨夾報發文宣 民眾黨稱黑函將提告

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週刊日前報導民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文涉嫌抄襲，民進黨新竹市黨部30日將內文做成文宣夾報派送。民眾黨新竹市議員李國璋（圖）抨擊是黑函，下午已到新竹市警察局報案，要求查扣相關黑函，後續也將著手研議對策，不排除依法提告。（民眾黨新竹市黨部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月30日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市30日電）週刊日前報導民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文涉嫌抄襲，民進黨新竹市黨部今天將內文做成文宣夾報派送。民眾黨抨擊是黑函，將收集證據並提告。

台灣民眾黨新竹市黨部發新聞稿指出，上午接到許多市民通知，收到寫有「民主進步黨新竹市黨部印製、鏡週刊授權」的6頁報導，製成10萬份文宣派送、夾報到家戶，批「不抹黑不會選」。

民眾黨新竹市議員李國璋於稿中表示，即便高虹安已經拿出美國辛辛那提大學的聲明打臉抹黑報導，綠營依然配合特定媒體鋪天蓋地進行抹黑，今天下午2時已到新竹市警察局報案，要求查扣相關黑函，後續也將著手研議對策，不排除依法提告。

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名今天開記者會指出，高虹安被週刊爆出寄生資策會，使用公差出國、挪用多人研究成果成就自己學位，又被抓到二次修改論文，相關爭議高虹安從來沒有說明清楚，甚至企圖以訴訟讓媒體噤聲。

陳建名表示，新竹市民有知的權利，這次發放的文宣印刷品內容皆取得週刊的授權使用，其內容圖文無任何變造，封底也署名民進黨新竹市黨部，倒是高虹安始終不敢面對爭議，新竹市民自有評判。

陳建名強調，將週刊的內容原封不動，不做任何變造，復印、寄發，不符合「選罷法」中的「意圖使候選人當選或不當選」相關要件，呼籲高虹安誠實面對社會大眾的質疑。

民進黨新竹市議員劉康彥則指控，高虹安租借新竹市政府委外營運的「將軍村」舉辦競選活動，疑似違反將軍村園區市集場地「不得涉及地方公職人員選舉競選活動及政黨黨務活動」的租借規定，主管單位新竹市文化局必須查明清楚，要求高虹安出面釋疑。

劉康彥說，選舉年各政黨都會舉辦競選活動，但場地使用應合乎法規，不應企圖使用其他名目規避審查，不論是文化局或其他場館主管單位，都應確保相關場地租借沒有競選或政治宣傳行為。（編輯：李錫璋）1110930