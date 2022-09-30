警械條例打破立院修法慣例 朝野將力拚外役監條例

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（中央社記者郭建伸台北30日電）立法院會今天三讀通過修正警械使用條例部分條文。民進黨團總召柯建銘表示，過去除了緊急時效性的條約案，總質詢期間不處理法案，這次修法打破憲政慣例，接下來將力拚外役監條例修正通過。

立法院內政委員會2020年12月28日初審通過警械使用條例，但當時因成立調查小組等條文未獲共識，草案遲遲未三讀修正；今年8月台南殺警案加速立法院討論修法，朝野黨團29日達成協商共識後，今天排入討論事項順利三讀。

朝野立委在今天院會時發言踴躍。管碧玲表示，警械使用條例20年未修法，使第一線警察多有顧慮，行政院109年5月就送交立法院，到今天才三讀，時間確實延宕，立法院應向警察致歉。

管碧玲表示，為讓警察執法時兼顧人身安全，修正條文將勤務分3級，一般情況可使用法定器械，第2個層級是警察面臨危害、脅迫時可使用足以達成目的物品，第3個層級則是在非常緊急致命情況下，警察可不需經過鳴槍示警就得逕行射擊；這3個層級具體明確，可確保警察有效執法與安全，避免侵害人權風險，且國賠制度入法後，警察可免於沉重訴訟和龐大賠償負擔。

管碧玲表示，這次修法完成4大目標，分別是警械使用分層明確化、設置調查小組，涉訟諮商輔導、建立國賠制度。

曾任警察大學教授的國民黨立委游毓蘭表示，歷經鐵路殺警、台南殺警案後，立法院終於修改早已不合時宜的警械使用條例，過去許多警察執勤不敢用槍，主因是開槍若損害民眾權利，得獨自面對訴訟、賠償。

游毓蘭表示，今天的修法版本明定適用國家賠償法規，將給警員更多保障，盼警政署強化教育訓練，讓警員面臨危急時大膽用槍，而未來內政部調查小組可納入專家、基層員警，實際反映第一線用槍經驗。

台灣民眾黨團幹事長張其祿表示，警械使用條例修正後，後續有賴警政署落實教育訓練；時代力量黨團副總召陳椒華表示，警察的裝備、訓練、人力，政府都應迅速補齊。

柯建銘今天也在臉書表示，台南殺警案促成立法院加速討論警械使用條例修法，更打破立法院過去紀錄，16日協商決定23日開議日同時，決議排定30日院會議程，將警械使用條例修正草案排入院會討論事項；並在施政總質詢尚未結束前，即召開朝野協商討論相關爭議條文，經兩個多小時在各黨團充分討論後終達成共識，無異議力拚今日立法院三讀通過。

柯建銘表示，過去在立法院總質詢期間，除了緊急時效性的條約案外，從不處理法案，這次警械使用條例三讀通過打破憲政慣例。

柯建銘表示，三讀修法通過，不僅增加員警士氣、保護警察執勤安全，並要求警政署應加強員警訓練及增加相關設備，接下來將力拚外役監條例修正通過。（編輯：林興盟）1110930