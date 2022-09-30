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楊文科競選總部開箱 打造童趣風介紹新竹縣建設

2022/9/30 17:31
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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）新竹縣長楊文科競選連任，他的競選總部今天開箱，風格以童趣為主，設有外太空的打卡牆，盼透過活潑、輕鬆方式，讓民眾了解新竹縣的重大建設，也見證這4年的改變。

國民黨新竹縣長參選人楊文科競選團隊發布新聞稿指出，競總空間分為行政區與遊憩區，整體設計風格以童趣為主，戶外有從天空到外太空的打卡牆，象徵孩子的無限想像，以及整面粉紅色的大理石背板，表現溫柔的力量。

楊文科競選團隊表示，室內則配置了賽車造型的吧檯休憩區，民眾都能在欣賞表演，球池區則要讓孩子遊戲放電，並設有閱讀角落可供親子共讀。

同時，也設有行政區域，以一面牆壁呈現手繪方式畫出新竹縣13鄉鎮市的特色與重大建設，讓民眾能駐足於地圖前探索家鄉的美，同時看見楊文科執政4年來新竹縣實質的改變。

楊文科競選總部表示，這裡是一處對全民開放的空間，首場音樂表演將於10月8日舉辦，楊文科將與Mr.one一起表演木箱鼓，陸續也安排各類型音樂表演和親子手工DIY課程。（編輯：方沛清）1110930

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