竹縣鄉長參選人涉嫌現金買票 地檢署聲押3人

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）新竹地檢署偵辦新竹縣某鄭姓鄉長參選人涉嫌現金買票，昨天展開搜索，查扣現金新台幣93萬元，並通知相關涉案者到案，訊後將3名涉案人依選罷法向法院聲請羈押禁見。

新竹地檢署發布新聞稿指出，檢察官陳子維指揮法務部調查局新竹縣調查站、新竹縣政府警察局新湖分局、內政部移民署新竹縣專勤隊、新竹地檢署檢察事務官，偵辦新竹縣某鄭姓鄉長參選人以現金買票案，經蒐集相當證據後，昨天持搜索票對涉案人住居所等5處執行搜索。

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新竹地檢署指出，經搜索後查扣現金93萬餘元、電磁紀錄等物件，另同步傳喚、通知涉嫌者12人到案，經動員5名檢察官協同訊問後，認為鄭姓鄉長參選人及巫姓、劉姓共犯3人涉有公職人員選舉罷免法罪嫌重大，有羈押的原因及必要，向新竹地院聲請羈押禁見。

新竹地檢署表示，新竹查賄團隊為確保此次地方公職人員選舉的公平，已布下天羅地網廣為蒐集賄選情資，對於心存僥倖破壞選舉秩序之人，將秉持堅定態度從嚴從速偵辦。（編輯：徐睿承）1111001