藍控街訪自導自演批盧秀燕 綠嗆勿看到黑影就開槍

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨召開記者會，質疑民進黨台中市長參選人蔡其昌陣營，涉及在網路媒體上發佈街訪影片，卻安插民進黨議員助理，假扮路人發言攻擊台中市長盧秀燕。

民進黨則指出，影片中出現的議員助理、里長，也是台中人、台中市民，受訪時說出自己的心聲，也是民意的表現。街頭民眾本就有不同意見，市民對市政有不同意見，難道就不是民意；國民黨不要害怕民意，不要急著看到黑影就開槍。

國民黨今天召開記者會，文傳會主委洪孟楷說，網路媒體製作標題為「風向台灣」的影片，但其中針對台中市民的街訪卻被踢爆，好幾位受訪者根本是民進黨議員的助理。

洪孟楷表示，影片直到最後才遮遮掩掩的在右下角標上「DPP合作贊助」，合作贊助是否就是民進黨出錢給網路公司做街訪，民進黨在怕什麼、在遮掩什麼，為什麼不敢讓民眾知道，原來民進黨的合作贊助就是自導自演，是假街訪、真抹黑。

民進黨發言人黃彩玲回應，民進黨與網路平台合作的內容，只要是與政治相關的合作案，依法必須揭露，也會具名負責，發布內容皆會接受檢驗。她說，相關內容並未造假，該影片為Yahoo拍攝的街頭民眾心聲的工作帶，影片尚未完成，也還未正式發布於Yahoo的頁面。

黃彩玲反批，過去國民黨曾有下跪陳情的菜農、司機，一人分飾多角的網紅，那才是真正的造假和自導自演。（編輯：郭無患）1111001