賴副總統：南投好所在但停頓 支持蔡培慧領進步

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副總統賴清德（前右）1日到南投草屯出席民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前中）聯合競選服務處成立大會，賴清德表示，南投若要有明顯進步，應由好人才蔡培慧帶領，呼籲鄉親全力相挺蔡培慧。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年10月1日

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）副總統賴清德今天到南投出席縣長參選人蔡培慧競選服務處成立大會，他說，南投是好所在但發展停頓很久，要有明顯進步，應由好人才蔡培慧帶領，並請支持18歲公民權修憲複決。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧、草屯鎮長參選人曾煌棊聯合競選服務處下午在草屯鎮紫微宮停車場舉行成立大會，賴副總統、農委會主委陳吉仲等人出席，賴副總統到場時，先到紫微宮參拜祈福，接著與蔡培慧、黨籍鄉鎮市長與縣議員參選人上台。

賴副總統致詞表示，南投位在台灣中心位置，擁有全台最高峰玉山、最大湖泊日月潭，也是最長河川濁水溪發源地，可說山川秀麗、文化多元、民風淳樸、物產豐富，南投是好所在，應由好人才帶領，南投才有未來，盼大家支持好人才蔡培慧當縣長、曾煌棊當鎮長。

賴副總統說，蔡培慧在魚池鄉土生土長，一路苦讀成為台大博士，擁有堅強奮鬥精神，且當年集集大地震時，蔡培慧第一時間帶著物資回南投與鄉親站一起，一留就是9年，可見蔡培慧對南投有滿滿的愛，更在震災重建基金會擔任執行祕書，是真正對南投有貢獻的人。

賴副總統說，蔡培慧看見許多農民需要，參與成立台灣農村陣線，爭取農民權益，太陽花學運也站第一線，可見蔡培慧不只關心地方與農民，也在乎台灣前途，因此，他向大家拜託，蔡培慧就是最好人才，南投發展停頓很久，要有明顯進步，一定要栽培、支持好人才。

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賴副總統提到，他擔任行政院長時，見識時任立法委員蔡培慧的行動力，蔡培慧不僅在立法院對他提出質詢，「更跑到行政院辦公室和我理論」，南投欠缺什麼、南投需要什麼，蔡培慧都「一項一項算給我」，如此認真為家鄉精神，相信陳吉仲也很清楚。

賴副總統也說，曾煌棊是交大博士，回鄉服務前在光電公司擔任主管，「是很有內才的人」，曾煌棊提出交通、產業、觀光等政策規劃，讓各年齡層適合住在草屯鎮好好生活。（編輯：郭諭儒）1111001