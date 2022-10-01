賴副總統新竹輔選 合體沈慧虹與親子同歡

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副總統賴清德（後右8）1日晚間出席民進黨新竹市長參選人沈慧虹（後右9）舉辦的的親子活動，與民眾同歡，前新竹市長林智堅（後左8）也到場參與。中央社記者魯鋼駿攝 111年10月1日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）副總統賴清德今晚出席民進黨新竹市長參選人沈慧虹的親子競選活動時致詞表示，中央推出0到6歲一起養，沈慧虹也在地方推出育兒政見，呼籲民眾支持。

沈慧虹今天晚間在天公壇公園舉辦親子競選活動「魔法小虹號」，邀請劇團表演音樂、舞蹈、馬戲、視覺藝術科技等，吸引超過2000名大小朋友到場同歡。

賴副總統致詞表示，新竹市是兒童城市，過去沈慧虹在新竹市政府與中央聯手推出許多育兒政策，現在也持續提出「育兒虹包」政見，要加碼公托、臨托、親子館，以及讓夜班爸媽更安心的「夜間臨托」服務，讓新竹新手爸媽「幸福加倍」。

沈慧虹致詞感謝賴副總統對新竹市的支持與建設，過去賴副總統在擔任行政院長期間，支持新竹超過新台幣43億建設，尤其是兒童探索館、通學步道和幼兒園改造經費等，讓新竹市成為幸福的兒童城市。

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沈慧虹表示，在魔法小虹號奔馳的場合中，經常看到家長向孩子們講述選舉活動和民主意義，透過正面、歡樂的親子場合，讓孩子們從小參與民主、親身聆聽候選人發表的政見，對民主素養一定有幫助。

沈慧虹說，她會在過去市府已經推動、落實的基礎上持續加碼，打造幸福城市，除了增加公托、臨托、公幼，還要試辦夜間臨托服務，讓晚間臨時有事的爸媽，不必背著想睡覺的小朋友奔波辛苦，市府要在更實際的面向幫助年輕家庭，減輕育兒負擔，當爸媽的神隊友。（編輯：郭諭儒）1111001